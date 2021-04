Atlético de Madrid entra em contato com agente de Paulo Dybala, assume o jogador

O Atlético de Madrid entrou em contato com o agente de Paulo Dybala para saber sobre a situação do jogador, ainda em contrato com a Juventus, válido até 2022.

‘’Recebi ligações do Atlético Madrid. Não foi diretamente a mim, mas ao meu agente, que trabalha comigo. Para saber da minha situação. Muitas vezes telefonam ao jogador ou ao seu agente para saber da sua situação e do clube. As negociações podem durar três dias ou seis meses’’, declarou o argentino em conversa com Ibai Llanos, espanhol dono de um canal na plataforma de lives Twitch.

CHARLANDO TRANQUILAMENTE CON PAULO DYBALA un retuit mi gente que es gratis https://t.co/cL2WMcjsI6 pic.twitter.com/9HCT8KtEIF — Ibai (@IbaiLlanos) April 22, 2021

No time desde 2015, o atacante é um dos principais nomes da Juventus e da seleção da Argentina. Porém, não vive grande fase. Na temporada atual do Campeonato Italiano, em 15 partida, anotou três gols e duas assistências.