Atlético de Madrid fica no empate com o Betis e retoma liderança do Espanhol

Depois de ver o rival Real Madrid roubar a ponta da tabela, o Atlético de Madrid entrou em campo neste domingo retomou a liderança do Campeonato Espanhol. Jogando contra o Real Betis, no Benito Villamarín, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Pressionados, os colchoneros não perderam tempo. Mesmo fora de casa, o Atléti precisou de apenas quatro minutos para largar na frente do placar – Após Correa disputar com Bravo, a bola sobrou para Carrasco abrir o marcador.

A estratégia dos visitantes parecia funcionar, até que o Betis surpreendeu. Com bela trama de passes, Moreno foi acionado e cruzou para Tello deixar tudo igual na Andaluzia.

Após o empate, o Atlético de Madrid desmontou aos poucos. A equipe de Simeone não voltou para o segundo tempo e conseguiu finalizar no gol de Bravo apenas na reta final, mas sem modificar o placar final.

Apesar da liderança, com 67 pontos, o empate deixa o Atlético a apenas um ponto do Real Madrid. O Real Betis segue na briga pela classificação na Liga Europa. Em sexto lugar, a equipe de Sevilla soma 47 pontos.

Outros resultados deste domingo:

Villarreal 1 x 2 Osasuna

Valência 2 x 2 Real Sociedad

Real Valladolid 1 x 2 Granada