Atlético de Madrid vence Huesca e mantém vantagem na liderança do Espanhol

No Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu o Huesca por 2 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. O argentino Ángel Correa, que havia marcado duas vezes contra o Eibar, foi o autor do primeiro gol.

Os Colchoneros voltam a ter três pontos de vantagem sobre o Real, que venceu o Cádiz, nesta quarta. Ao contrário da equipe de Simeone, o Huesca segue na luta contra o rebaixamento, e possui um ponto a menos que o Valladolid, primeiro time fora da degola.

A próxima partida do Atlético será contra o Bilbao, neste domingo. O time de Madri não poderá contar com Giménez, suspenso por acúmulo de cartões. Na mesma data, o Huesca recebe o Getafe.

O jogo – Os donos da casa praticamente dominaram os 90 minutos. No primeiro tempo, os Colchoneros tiveram grandes oportunidades de abrir o placar com Giménez e Carrasco, mas ambas tentativas pararam em Álvaro Fernandez. Ángel Correa foi responsável pelo primeiro gol da partida: aos 39, o argentino deixou a marcação no chão e bateu no canto esquerdo do goleiro.

Na reta final do segundo tempo, os visitantes tentaram se lançar ao ataque, mas, após bobeada da defesa, Llorente roubou a bola e deu passe para Carrasco finalizar com o gol vazio e garantir a vitória para o Atlético.