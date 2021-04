Atlético empata com Betis, volta para a liderança, mas vê Real e Barça encostarem

O Atlético de Madrid tropeçou e deixou a briga pelo título de LaLiga cada vez mais quente. Neste domingo (11), o time colchonero empatou em 1 a 1 com o Betis. Carrasco abriu o placar e Tello igualou.

Com o resultado do clássico entre Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madrid segue na liderança, mas com os dois rivais em sua cola. Os colchoneros têm 67 pontos, um a mais que os merengues e dois a mais que os blaugranas.

O Betis, por sua vez, fica em sexto, com 47 pontos, assim como a Real Sociedad, em quinto, e um a mais que o Villarreal, sétimo colocado. Os três times disputam as vagas para Europa League e Conference League.

O time comandado por Diego Simeone, depois de ter larga vantagem na liderança do torneio, chegou para a partida pressionado por ter perdido a posição para o Real nos critérios de desempate.

Até por isso, logo nos minutos finais, a equipe foi para cima e abriu o placar com Yannick Carrasco, aos cinco minutos da primeira etapa.

Quem conseguiu manter a pressão, porém, foram os donos da casa do Real Betis, que conseguiu o empate aos 20 minutos, com Cristian Tello, e chegou a ter a oportunidade de virar, mas parou em Oblak.

No próximo final de semana, ambas as equipes jogam no domingo (18). Enquanto o Atleti joga contra o Eibar, o Betis pega o Valencia.

Betis 1 x 1 Atlético de Madrid

GOLS: Tello (BET) e Carrasco (ATM)

BETIS: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra e Moreno; Guido Rodríguez (William Carvalho), Fekir, Tello, Canales e Ruibal (Lainez); Joaquín (Juanmi). Técnico: Manuel Pellegrini

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Giménez e Hermoso (Renan Lodi); Trippier (Vrsaljko), Koke, Herrera (Vitolo), Saúl e Carrasco; Ángel Correa e João Félix (Torreira). Técnico: Diego Simeone