Atlético encontra solução para ‘caso Terans’ e pode lucrar R$ 8,1 milhões com jogador; Peñarol corre perigo

O Atlético é uma grande incógnita para esta temporada. Depois de frustrar os torcedores e não conseguir desempenhar o que era esperado do time dentro de campo, o Alvinegro ainda perdeu o técnico Jorge Sampaoli, que se transferiu para o futebol francês. Para o seu lugar, a diretoria do Galo optou pelo retorno de Cuca, campeão da Libertadores 2013 com o clube mineiro.









Embora tenha um ótimo elenco nas mãos, Cuca ainda pede reforços para a diretoria atleticana, que vem buscando mais nomes no mercado. O último a desembarcar na Cidade do Galo foi o meio-campista Tchê Tchê, mas o treinador e a direção não consideram que o grupo está fechado e mais contratações devem ser feitas ao longo da temporada.

Foto: Raul Martinez-Pool/Getty Images



Porém, além das chegadas, o Atlético trabalha com saídas e uma delas pode acontecer em breve. Cedido ao Peñarol (URU) até o fim do ano, o meia David Terans deve ter seu retorno solicitado pelo Galo até a próxima semana. Segundo informações do ge.com, a ideia é negociar o jogador, que vive ótima fase na equipe uruguaia.

O atleta foi sondado por alguns clubes (não revelados), mas nenhuma proposta oficial foi feita. A única maneira do Peñarol evitar a saída de Terans é pagando o valor fixado no atleta. Os uruguaios possuem a opção de compra ao término do contrato – ou até a solicitação do Atlético para o retorno do jogador.

Apesar do bom rendimento com a camisa amarela e preta (15 gols em 37 jogos), está fora de cogitação o atleta ser aproveitado por Cuca, principalmente pelo fato do Galo já contar com sete estrangeiros em seu elenco e já não poder relacionar todos para a mesma partida. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado de Terans é 1,2 milhões de euros (R$ 8,1 milhões.