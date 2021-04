Atlético-GO empata com o Newell’s Old Boys em estreia na Copa Sul-Americana

O Atlético-GO até pressionou, mas estreou na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um 0 a 0 contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, no estádio Antônio Accioly, nesta terça-feira.

Com o resultado, as duas equipes estão com um ponto conquistado no Grupo F, que também contra com Palestino, do Chile e Libertad, do Paraguai, que se enfrentam na quinta-feira.

Fazendo sua segunda participação no torneio continental, o Atlético-GO foi quem criou mais chances na partida. O Newell’s, no entanto, teve a primeira oportunidade de abrir o placar.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Willian Maranhão falhou, Maxi Rodríguez cruzou e Lema cabeceou para fora, tirando tinta da trave de Fernando Miguel.

Depois do lance, o Dragão passou a dominar as ações. Danilo Gomes exigiu grande defesa de Aguirre em finalização de dentro da área, antes mesmo do intervalo.

Na segunda etapa, Janderson e Natanael levaram perigo, enquanto Dudu parou em defesa do goleiro da equipe argentina. No fim, um chute desviado de Roberson, que acabou expulso, ainda tocou no travessão.

Invicto na temporada, com 10 vitórias e dois empates somando todas as competições, o Atlético-GO volta a campo na quinta-feira, quando visita o Jataiense pelo Campeonato Goiano.

O próximo desafio do time do técnico Jorginho na Copa Sul-Americana será no dia 29 de abril, fora de casa, contra o Palestino.