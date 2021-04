Atlético-GO vence o Crac e faz mais uma vítima no Campeonato Goiano

Em jogo único deste sábado pelo Campeonato Goiano, o Atlético-GO recebeu o Crac no Antônio Accioly e manteve sua dominância na competição. Com dois gols em rápida sucessão no final da primeira etapa, os donos da casa venceram por 3 a 1 e seguem na liderança do grupo A, com 25 pontos. O Crac segue na quarta colocação, com sete pontos.

Atlético-GO e Crac fizeram primeiro tempo disputado, mas sem muitas chances claras de gol. Isso mudou aos 45 minutos, quando André Luís recebeu na área do Crac e conseguiu abrir o placar. Ele precisou finalizar duas vezes para marcar. Dois minutos depois, os donos da casa conseguiram ampliar, dessa vez com Arthur Gomes. Ele recebeu passe de André Luís e só precisou empurrar para as redes.

O segundo tempo começou com o Atlético-GO ameaçando com André Luís, mas foi o Crac que marcou aos 19 minutos. Fidel aproveitou cruzamento pela esquerda de Davi Ceará e diminuiu a diferença para os visitantes. Depois disso, o jogo ficou morno e o placar só voltou a mudar quando Baralhas fez mais um para o Atlético, aos 47 minutos.

As duas equipes voltam a campo pelo campeonato estadual nesta quinta-feira. Às 15h30 (de Brasília), o Atlético-GO vai ao Arapucão enfrentar o Jataiense e tenta defender sua invencibilidade na competição. No mesmo horário, o Crac recebe o Itumbiara no Clube do Povo.

Unirb vence o Vitória da Conquista e entra para o G4 do Baiano

Mesmo saindo na frente do placar no Carneirão, com Léo aos sete minutos, o Vitória da Conquista não conseguiu segurar o ímpeto do Unirb e tomou a virada ainda no primeiro tempo. Primeiro, Max empatou a partida aos 14 minutos e, 23 minutos depois, ele mesmo tratou de dar a vantagem aos donos da casa.

Lucas aumentou a diferença aos 17 da segunda etapa e garantiu a entrada do Unirb na quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Andrei ainda diminuiu aos 31 minutos, mas não evitou a derrota do Vitória da Conquista, que agora ocupa a sexta posição, com sete pontos. O placar de 3 a 2 rendeu a entrada do Unirb no G4 da competição.

O Unirb volta a campo pelo Campeonato Baiano só na última quarta-feira de abril, quando visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Vitória da Conquista recebe o Atlético-BA no Estádio Lomanto Júnior, também às 19h30.