Atlético-MG anuncia Tchê Tchê, 4º reforço de Cuca para a temporada 2021

O Atlético-MG anunciou mais um reforço nesta terça-feira. O meio-campista Tchê Tchê, que estava no São Paulo, chega como a 4ª contratação da temporada 2021 no clube.

Além dele, o meia Nacho Fernández, o lateral Dodô e o atacante Hulk já tinham sido contratados para encorpar o elenco do time mineiro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Tchê Tchê trabalhou com Cuca no Palmeiras entre 2016 e 2017, onde foi campeão brasileiro.

No elenco, ele disputará posição com Jair, Allan e Alan Franco, que também tem características para exercer a função de volante no meio-campo.

O contrato é de empréstimo até 31 de maio de 2022. O São Paulo, último clube do jogador, espera economizar milhões com o empréstimo.

O próximo compromisso do Atlético-MG é nesta quarta-feira, diante do Pouso Alegre-MG, pelo Campeonato Mineiro.