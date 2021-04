Atlético-MG é salvo por pênalti polêmico no fim, rebaixa Boa com vitória e tem respiro para Libertadores

O Atlético-MG “alugou” o campo de defesa do Boa Esporte, teve chances bem claras de gol, mas só conseguiu vencer o Boa Esporte, neste domingo (18), graças a um pênalti polêmico aos 43 minutos do segundo tempo. O placar de 2 a 1, gols de Vargas e Guilherme Arana, recuperou o time de Cuca, que chega menos pressionado à estreia na Libertadores. Pior para o clube de Varginha, rebaixado ao Módulo II do Campeonato Mineiro.

O resultado alivia a pressão sobre o time comandado por Cuca, que vinha de derrota no clássico para o Cruzeiro e chega à semana de estreia na Conmebol Libertadores mais leve. O Atlético enfrenta o Deportivo La Guaira na próxima quarta-feira (21), na Venezuela, pela abertura da fase de grupos.

Com o triunfo desta tarde, o Galo mantém a liderança do Mineiro, agora com 24 pontos, e garante a liderança, que dá vantagem de decidir em joga e jogar por dois resultados iguais na semifinal. Do outro lado do confronto, o Boa lamenta, pois assim confirma o rebaixamento para a segunda divisão, com apenas cinco pontos em dez rodadas.

Sem Hulk, Cuca manteve a estrutura titular e não deu descanso a seus principais jogadores. Mas, mesmo com Nacho, Vargas e Keno em campo, o Atlético-MG foi prejudicado pela pressa de terminar as jogadas e muitos erros de tomada de decisão.

O Boa Esporte se aproveitou e saiu na frente logo a 20 minutos. Dieguinho arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e voltou nas costas de Everson, que nada pôde fazer quando Tiaguinho balançou as redes. O gol foi irregular, por um toque de mão no início da jogada, mas o lance seguiu.

Sair atrás acordou o Atlético, que teve gol anulado seis minutos depois, com Vargas, e depois chegou ao empate aos 30. O mesmo Vargas aproveitou ajeitada de Júnior Alonso, enganou o goleiro Carlos Miguel e bateu para o gol vazio.

Esperava-se uma pressão imensa do time atleticano no segundo tempo, e ela de fato aconteceu. Mas isso não significou a dianteira do placar. O melhor momento foi entre os 14 e 16 minutos, quando o Galo teve duas chances claríssimas de gol, ambas com Vargas, que perdeu as duas.

Como o resultado era ruim para ambos, os times se jogaram de peito aberto na reta final da partida. Everson, aos 35, salvou o segundo gol do Boa, em finalização sem força de Igor Eto’o. O Atlético respondeu aos 40, em cabeceio fortíssimo de Réver que Carlos Miguel espalmou no reflexo.

A vitória saiu com polêmica. Aos 43 minutos, Nacho arrancou na entrada da área e foi derrubado, em lance que deixou dúvidas se foi dentro ou fora da área. Arana, que nada tem a ver com isso, bateu forte no ângulo esquerdo e definiu o resultado.

Réver e Eduardo Vargas comemoram gol do Atlético-MG contra o Boa Thomas Santos / Gazeta Press

Atlético-MG 2 x 1 Boa Esporte

GOLS: Vargas e Guilherme Arana (ATM); Tiaguinho (BOA)

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso (Sávio) e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Borrero (Marrony) e Nacho Fernández; Vargas (Eduardo Sasha) e Keno (Nathan) Técnico: Cuca

BOA ESPORTE: Carlos Miguel; Gabriel, Márcio (Vagner Junior) e André Penalva; Yuri (Nicholas), Romeu, Rodrigo Ancheta (Thiago Peralta), Tiaguinho (Igor Eto’o), Dieguinho e Carlos Henrique; Jefferson Técnico: Gabardo Júnior

5º gol de Vargas com a camisa atleticana, o 3º na temporada

Boa marcou apenas o 6º gol em 10 jogos no Campeonato Mineiro

6º jogo de Cuca desde que reassumiu o comando do Atlético-MG

Atlético-MG chegou a ter 70% de posse de bola no 2º tempo

Foram 21 escanteios em todo o jogo: 20 do Atlético, 1 do Boa

Classificação

Atlético-MG: 1º, com 24 pontos

Boa Esporte: 11º, com 5 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 21/04, 19h*, Deportivo La Guaira x Atlético-MG, Conmebol Libertadores

Domingo, 25/04, 16*, Boa Esporte x Caldense, Campeonato Mineiro

* Horário de Brasília