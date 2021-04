[Atlético-MG]: Galo confirma contratação do volante Tchê Tchê, ex-São Paulo e Palmeiras; clube mineiro pode exercer direito de compra do jogador

O Atlético-MG oficializou, na tarde desta terça-feira (06), a chegada do volante Tchê Tchê, ex-São Paulo. O atleta de 28 anos assinou com o Galo até maio de 2022, com contrato por empréstimo.

Segundo informações da ESPN Brasil, Tchê Tchê foi um pedido do técnico Cuca, que já havia trabalhado com o jogador no Palmeiras. A dupla, inclusive, conquistou um título do Campeonato Brasileiro pelo Alviverde.

O esportista, que também pode jogar como lateral-direito, deve brigar por posição com Allan, Alan Franco e Jair. E, caso o clube mineiro aprove as atuações do ex-Palmeiras na temporada, tem o direito de exercer o direito de compra junto ao Tricolor Paulista.

Vale lembrar que Tchê Tchê é o quarto reforço do Atlético-MG para a temporada, após as contratações de Nacho Fernández, Dodô e Hulk.