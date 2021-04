Atlético-MG joga mal, leva virada da Caldense em Poços de Caldas, e sofre a primeira derrota do ano

O Atlético-MG foi surpreendido e saiu derrotado por 2 a 1 para a Caldense, nesta quinta-feira, 1º de abril, no Ronaldão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O time de Poços de Caldas saiu perdendo com o gol de Keno e virou a partida, marcando com Gabriel Tonini e Verrone.

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

Com o resultado, a Veterana chegou aos 11 pontos, se consolidando na terceira posição, com 11 pontos. O Galo segue líder, com 15 pontos, mesma pontuação do América-MG, mas supera o Coelho no saldo de gols.

Um dado da Caldense merece ser destacado: venceu os três times de BH. Superou o Coelho, a Raposa e agora o Galo, mostrando que está firme na luta por uma vaga nas semifinais do Estadual.

Quanto ao Atlético, foi uma jornada sem inspiração no ataque e quando pegou o primeiro time mais organizado no ano, mostrou que Cuca ainda terá de fazer muitos ajustes. Peças como Hulk, Vargas e Nacho não renderam o esperado.

Nacho deu assistência no jogo (Foto: Reprodução/Twitter Atlético-MG)

A qualidade individual decidiu o primeiro tempo

O Galo não vinha fazendo uma boa apresentação diante da Veterana, que é uma equipe bem treinada e briga pelo G4 no Estadual. Mas, o alvinegro possui atletas mais decisivos e Keno fez 1 a 0 após cobrança de falta de Nacho Fernández. O argentino deu sua segunda assistência em dois jogos pelo Atlético.

Caldense reage rápido

​

De forma merecida, o time de Poços de Caldas chegou ao empate logo no início do segundo tempo com Verrone, após falha da defesa atleticana. A Caldense voltou para a partida, com justiça, pois tinha maior volume de jogo que o Galo.

Cuca muda o ataque, mas faltou inspiração para o alvinegro



A parte ofensiva do Galo não estava em uma tarde/noite feliz. Poucas chances criadas e sem um bom trabalho entre o meio-campo e o ataque. Cuca colocou Sasha e Marrony, mas pouco mudou na prática. Até o zagueiro Igor Rabello virou atacante no Atlético.



Virada da Caldense, com méritos

​

Merecidamente, o time de Poços colocou seu melhor jogo em campo e conseguiu a virada com Gabriel Tonini em cima de um Atlético apático, sem força nos três setores do campo.

Galo tem de evoluir



A derrota não tira os méritos conquistados até o momento. Mas, demonstra que o time não está pronto totalmente para os compromissos maiores, como a Libertadores e o Brasileirão.

Próximos jogos

​

O Galo fará o clássico contra o América-MG no domingo, 4 de abril, às 16h, no Mineirão. Já a Veterana encara o Pouso Alegre, também no domingo, fora de casa, às 15h, no Manduzão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CALDENSE 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 1º de abril de 2021

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Samuel Soares Silva

Cartões amarelos: Rafael Peixoto(CAL), Gabriel(ATL), Vargas (ATL), Guilherme Pessoa(CAL), Igor Rabello (ATL)

Cartões vermelhos:–

Gols: Keno, aos 22’-2ºT(0-1), Verrone, aos 4’-2ºT(1-1), Gabriel Tonini, aos 36’-2ºT(2-1)

CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)

Passarelli; Danilo Belão, Guilherme Martins, Jonathan e Verrone; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto(Dênis, aos 35’-2ºT), David Lazari(Wagner, aos 47’-2ºT); Bruno Oliveira e Amarildo (Tevez, aos 47’-2ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson, Mariano(Igor Rabello, aos 39’-2ºT), Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho(Hyoran, aos 14’-2ºT) e Nacho Fernández; Hulk(Sasha, aos 29’-2ºT), Keno (Marrony, aos 29’-2ºT) e Vargas (Savarino, aos 14’-2ºT).