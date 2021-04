Atlético-MG joga melhor, cria muitas oportunidades, mas apenas empata com o La Guaira na estreia na Libertadores

Pela rodada inaugural do Grupo H da Copa Libertadores, Deportivo La Guaira e Atlético-MG se enfrentaram nesta quarta-feira (21), em Caracas, às 19h (horário de Brasília). Você poderá acompanhou o minuto a minuto da estreia do Galo na competição aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)



Apesar de ter mais posse de bola e ter finalizado simplesmente 29 vezes à meta adversária, o Atlético-MG saiu atrás, com gol do zagueiro Martínez, que veio de trás para finalizar. O goleiro Éverson foi importante, praticando cinco defesas.

O empate veio na segunda etapa. Guilherme Arana pegou sobra do lado esquerdo e finalizou de fora da área. O goleiro deu rebote e, na sequência, Zaracho deixou tudo igual.

Deportivo La Guaira x Atlético-MG: veja como foi o tempo real da partida da Libertadores

