Atlético-MG leva virada da Caldense, perde 100% de aproveitamento e sofre a primeira derrota

Jogando após 12 dias de intervalo por conta das restrições da pandemia no estado, o Atlético-MG foi até Poços de Caldas e foi derrotado de virada por 2 a 1 contra a Caldense nesta quinta-feira, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Keno abriu o placar para o Galo aos 23 minutos de jogo. Mas no segundo tempo o time de Cuca perdeu intensidade e viu o adversário virar com Rafael, aos 5 minutos, e Gabriel Tonini, aos 36.

A Caldense ainda teve Rafael Peixoto expulso aos 39 do segundo, mas o Galo não conseguiu aproveitar a chance. Cuca chegou até a colocar Igor Rabello de centroavante nos minutos finais, mas acabou não conseguindo empatar.

Com o resultado, o Atlético perde os 100% de aproveitamento no Mineiro e conhece sua primeira derrota na competição.

O Galo segue líder, mas empatado com 15 pontos com o América-MG.

Já a Caldense, que também venceu América e Cruzeiro nesta campanha, sobe para a terceira colocação com 11 pontos ganhos.

No domingo, o Atlético-MG joga contra o América-MG no clássico que vale a liderança da primeira fase do campeonato.