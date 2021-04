Atlético-MG: muro do novo estádio é pichado após empate na estreia da Libertadores: ‘Fora Cuca’

O Atlético-MG não começou 100% a Conmebol Libertadores. Jogando na Venezuela, o Galo apenas ficou no empate com o La Guaira. Os venezuelanos saíram na frente em um golaço, mas Zaracho marcou e fez com que os mineiros trouxessem um ponto na bagagem.

Mas, no Brasil, a reação foi negativa. A torcida do clube mineiro pichou um dos tapumes que cobrem o local onde se localiza a Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG. Em verde, a frase escrita foi: ‘Fora Cuca’.

O Galo não vive bom momento. Apesar da liderança no Campeonato Mineiro, o time treinado por Cuca tem sido cobrado pela torcida por melhores atuações. Após a derrota no clássico mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, o Alvinegro venceu, de virada, o Boa Esporte.

Cuca não esteve presente na Venezuela para a primeira partida do Atlético-MG na Libertadores. Por conta da expulsão na final do torneio quando dirigia o Santos, o técnico foi substituído por Cuquinha, irmão e auxiliar.

Antes da primeira partida, em entrevista ao ESPN.com.br, Rubens Menin, conselheiro, investidor e empresário, já havia falado dos perigos que o La Guaira poderia oferecer ao clube mineiro.





“Libertadores é um negócio muito difícil. O Atlético vai jogar na Venezuela. O time é forte? Não. Mas na Venezuela, no campo deles, o time viaja. É um campeonato muito complicado. Aí você perde dois jogos…”, disse Menin em entrevista à ESPN Brasil.

Com o empate fora de casa, o Atlético-MG está em 2º lugar no grupo H. Na próxima rodada da Libertadores, o Galo encara o América de Cali, no Mineirão, na terça (27), às 19h15.