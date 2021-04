Atlético-MG saí atrás, mas busca empate contra o La Guaira na estreia da Libertadores

O Atlético-MG não começou a sua trajetória na Libertadores de 2021 do jeito que gostaria. Na noite desta quarta-feira, o Galo ficou apenas no empate de 1 a 1 com o La Guaira, da Venezuela, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo H.

Os mandantes abriram o placar com um belo gol do zagueiro Adrán Martínez, logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Em desvantagem, a equipe do técnico Cuca pressionou e buscou o empate aos 19 da etapa complementar, com Zaracho.

Agora, o Atlético-MG busca a recuperação na próxima terça-feira, quando recebe o América de Cali, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada. Antes disse, no entanto, o clube encara o Athletic, fora de casa, pelo Estadual. O jogo está marcado para este sábado, às 19 horas.

O jogo – Os visitantes até começaram o primeiro tempo dominando a posse de bola, mas o time encontrou muitas dificuldades para levar perigo. Do outro lado, os anfitriões assustaram aos 19 minutos, em forte chute de Cumaná, que obrigou Everson a fazer boa defesa.

No lance seguinte, no entanto, nada impediu o tento dos venezuelanos. Adrián Martínez recebeu no meio de campo, driblou Allan e Guga e, da entrada da área, finalizou colocado para marcar um belo gol e abrir o placar. Nove minutos depois, quase saiu o segundo. Flores aplicou linda caneta em Nacho e encontrou Reyes livre. O atacante, então, rolou para Pol Hurtado, que arrematou com muito perigo.

A partir de então, o Atlético-MG enfim entrou no jogo. Aos 32, Guga cruzou na área e Vargas desviou com estilo, mas parou em Olses. Na sequência, o goleiro voltou a brilhar, dessa vez em finalização de Tchê Tchê. Já aos 36, Réver quase marcou um golaço de bicicleta. No último lance, ainda deu tempo de Nacho perdeu uma grande chance. Após cruzamento de Guga, o argentino ficou cara cara com o arqueiro rival, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

No segundo tempo, o Galo seguiu apertando. Com sete minutos, Zaracho subiu sozinho depois de cruzamento de Nacho, mas testou por cima. Entretanto, o meia se redimiu do tento perdido. Aos 19, o argentino aproveitou o rebote do goleiro para deixar tudo igual.

Com o gol sofrido, o La Guaira partiu para cima. Aos 37, González driblou Réver na área e soltou uma bomba para a incrível defesa de Everson. No lance seguinte, o arqueiro alvinegro voltou a fazer grande intervenção, dessa vez em chute de Hurtado, garantindo o empate.

FICHA TÉCNICA:

DEPORTIVO LA GUAIRA 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela

Data: 21 de abril de 2021, quarta-feira

Hora: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

Cartões amarelos: Olses (La Guaira); Sasha (Atlético-MG)

GOLS: Adrán Martínez, aos 20 do 1ºT (La Guaira); Zaracho, aos 19 do 2ºT (Atlético-MG)

DEPORTIVO LA GUAIRA: Carlos Olses; Martínez, Agnel Flores, La Mantia, Cumaná e Pernía; Arles Flores, Pol Hurtado e Cermeño (Marín); Reyes (Ángelo Peña) e Darwin González.

Técnico: Daniel Farías

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Vargas (Marrony) e Keno (Sasha)

Técnico: Cuca