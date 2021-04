Atlético-MG | Tchê Tchê já treina com o elenco do Atlético-MG e espera regularização no BID para estrear pelo clube mineiro

Na tarde desta terça-feira (6), Tchê Tchê foi oficialmente anunciado como reforço do Atlético-MG. O meia, que foi um pedido do técnico Cuca, chega no clube mineiro com um contrato de empréstimo até o fim da temporada. O jogador já treinou na parte da manhã com todo o elenco mineiro após passar por exames médicos.

Tchê Tchê já trabalhou com Cuca no São Paulo e Palmeiras, o treinador não esconde que gosta bastante do meia, e que ele é quase peça chave em todos os seus times. O ex-São Paulo será mais uma opção no meio de campo marcador do Atlético-MG, que já conta com Jair, Allan e Alan Franco.

Tchê Tchê com a camisa do Galo. (Foto: Reprodução/Vídeo)



O São Paulo viu com bons olhos o empréstimo do meia, já que ficou combinado que quem irá pagar os salários do jogador de 28 anos será o Atlético-MG. No contrato, ficou combinado que após o fim do empréstimo, o Galo tem a preferência de compra. Caso Tchê Tchê bata as metas estimuladas de percentual de jogos, o clube mineiro é obrigado a comprar o passe do jogador.

Tchê Tchê apresentado pelo Atlético-MG. (Foto: Reprodução Twitter)



A estreia do meia deverá ser no clássico contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, no próximo domingo. Mas isso só deverá acontecer se Tchê Tchê estiver regularizado no BID a tempo da partida.