Atlético-MG: torcedores fazem campanha contra Cuca e pedem demissão do técnico: ‘Ultrapassado’ | Bolavip Brasil

Após o empate do Atlético-MG com o Deportivo La Guaira, pela Libertadores, os torcedores do Galo movimentaram as redes sociais na manhã desta sexta-feira (23). Insatisfeitos com o desempenho de Cuca, muitos adeptos fizeram campanha contra o treinador na web.

No Twitter, os internautas pressionaram e colocaram a tag ‘demite o Cuca’ nos assuntos mais comentados do Brasil, com milhares de tweets. Uma das principais críticas da torcida foi em relação ao excesso de cruzamentos do time.

O momento de mudança é agora, hora de salvar nossa temporada, DEMITE O CUCA. Chega de AMADORISMO e VEXAMES!!! #DemiteOCuca — DIEGAO (@D_GD13)

“O futebol atual não permite treinador ultrapassado se sobressair. O talento sozinho não basta. É preciso que se tenha coletivo! O Galo é top 4 de elenco do BR e o nosso técnico está conseguindo igualar o time a adversários MUITO INFERIORES. Não tem outra solução: demite o Cuca“, publicou um atleticano.

Pressionado, Cuca não tem bom início no Atlético-MG

Pelo Campeonato Mineiro, Cuca já comandou o Atlético-MG em quatro jogos, de acordo com dados do site especializado oGol. O ex-Santos venceu em duas ocasiões e perdeu em outras duas, ante Caldense e Cruzeiro.