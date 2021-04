Atlético-MG vence clássico contra América em mais um jogaço de Nacho Fernández

O Atlético Mineiro conseguiu vencer o clásscio contra o América-MG e está mantendo a excelente fase neste início de temporada. A vitória por 3 a 1 em clássico válido pelo Campeonato Mineiro contou mais uma vez com sotaque argentino.

No primeiro tempo, Nacho Fernández (ex-River Plate) foi destaque de novo e foi bastante participativo, buscando movimentação à todo o momento. Também foi do argentino o primeiro gol do jogo aos 16 minutos em cobrança de falta, desviada em Ademir.

Nacho também acertou a trave no primeiro tempo, mas o América assustou ao empatar o clássico com João Paulo acertando o ângulo após receber pela esuqerda, arrisando e marcando com mais de 30 metros de distância.

Porém, aos 25 minutos em contra-ataque, Nacho conseguiu seu segundo gol após tabela de Vargas, Hulk e Keno, que chutou em cima do goleiro Matheus Cacichioli e o argentino aprovietou o reote para marcar.

No segundo tempo pouco movimentado, sobrou para o Galo a tarefa de confirmar a vitória aos 43 minutos em gol de Guilherme Arana, finalizando com firmeza após a zaga adversária afastar muito mal a bola.