Atlético-MG x América de Cali: prognóstico da 2ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Nesta terça-feira, o Atlético-MG recebe o América de Cali, às 19h15 (horário de Brasília) no estádio Mineirão, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. Fique de olho nas possibilidades de faturar nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.



O Galo faz sua segunda partida pela competição continental, logo depois de um amargo empate em 1 a 1 contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, no jogo de estreia. Já o América de Cali, perdeu por 2 a 1 para o Cerro Porteño, do Paraguai, e precisa muito da vitória esta noite para seguir na briga.









No histórico, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, os mineiros levam vantagem com duas vitórias. Enquanto o América de Cali soma apenas um triunfo, além de um empate. Jogando em casa, o Galo venceu uma partida e empatou a outra.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Arana; Tchê Tchê (Allan), Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Vargas e Eduardo Sasha.

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Jerson Malagón e Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Rafael Carrascal, Luis Paz e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Diber Cambindo (Aldair Rodríguez) e Santiago Moreno.

Atlético-MG x América de Cali: quanto pagam as casas de apostas

No site de apostas Betfair, as cotas para a vitória do Atlético-MG são de @1.4, @3.3 para o América de Cali, e @4.6 em caso de empate.