Atlético-MG x América de Cali: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo Libertadores no Estádio Independência | Futebol AO VIVO

Atlético-MG x América de Cali fazem o segundo jogo de cada na fase de grupos da Copa Libertadores da América dia 27 de abril, às 19h15; Todos os detalhes no Bolavip Brasil. A partida será no Estádio Independência com transmissão da Conmebol TV.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos podem acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O Atlético é o segundo colocado do Grupo H no torneio continental. Na estreia, na última quarta-feira (21), o Galo empatou com o Deportivo La Guaira-VEN, em Caracas, por 1 a 1. O clube alvinegro está atrás do Cerro Porteño-PAR, que na estreia, venceu justamente o America de Cali. No Campeonato Mineiro, o Atlético já está classificado para as semifinais.

Atlético-MG em campo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Getty Images)



Já o América de Cali, em seu primeiro compromisso, perdeu para o Cerro Porteño por 2 a 0 e agora, precisa muito da vitória, para não se afastar dos primeiros colocados do grupo.

No campeonato colombiano, o time de Cali é o oitavo colocado, com 29 pontos, cinco atrás do líder Atlético Nacional de Medellín.

América de Cali quer pontuar na Libertadores. (Foto: Getty Images)



Atlético-MG x América de Cali: como e onde assistir AO VIVO na TV:

