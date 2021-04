Atlético não aproveita tropeço do Real, perde para o Bilbao e deixa liderança ‘nas mãos’ do Barcelona

Athletic Bilbao e Atlético de Madrid mediram forças neste domingo (25) pela 32ª rodada de LaLiga. Jogando no San Mamés, os mandantes venceram por 2 a 1, gols de Berenguer e Iñigo Martínez, e não permitiram os Colchoneros abrirem vantagem na liderança.

Com o triunfo, o Bilbao chegou aos 41 pontos e ocupa a 10ª colocação. Já os comandados por Diego Simeone seguem com 73, vendo Real Madrid e Barcelona na cola, com 71 cada. Com um jogo a menos, os catalães podem assumir a ponta na próxima quinta.

O Atlético teve dificuldades na primeira etapa e não fez um grande jogo. Por outro lado, o Athletic Bilbao, que também não foi brilhante, conseguiu ser efetivo logo no início.

Aos oito minutos de jogo, após Renan Lodi perder bola no campo de ataque, o Bilbao veio para cima. Berenguer acionou Capa, que cruzou na cabeça do meia-atacante. O jogador testou firme e abriu o marcador.

O Atleti tentou responder rápido. Um minuto depois, Ángel Correa cruzou para Carrasco, que cabeceou. Simón espalmou a bola para escanteio e evitou o empate.

O Bilbao voltou a assustar aos 31. Villalibre venceu disputa de bola com Savic, finalizou de canhota e obrigou Oblak a fazer boa defesa.

Segundo tempo

Logo no início, o Atlético reclamou uma penalidade. Renan Lodi foi ao fundo, cruzou e a bola bateu no braço de Núñez. No entanto, o árbitro não entendeu como infração e mandou o jogo seguir.

Aos 12, o Bilbao mostrava que exploraria os contra-ataques. Morcillo, em arrancada pela esquerda, serviu Sancet na entrada da área, que chutou a bola próximo ao travessão de Oblak.

Com o tempo passando, Simeone deu uma cara mais ofensiva ao Atlético. Aos 13 minutos, fez logo três substituições. Entraram Luis Suárez, João Félix e Lemar. Com isso, os Colchoneros passaram a mandar no jogo.

A pressão surtiu efeito. Aos 31, após cobrança de escanteio, Savic apareceu na primeira trave para cabecear para o fundo das redes da meta de Simón.

Dez minutos depois, um balde de água fria na tentativa de reação do Atlético. Após cobrança de escanteio, o Bilbao respondeu na mesma moeda. Iñigo Martínez subiu sozinho e recolocou os bascos nas frente.

Na próxima rodada, o Athletic Bilbao recebe o Real Valladolid, enquanto o Atlético de Madrid, fora de casa, encara o Elche.

Athletic Bilbao 2 x 1 Atlético de Madrid

GOLS: Athletic Bilbao: Berenguer e Iñigo Martínez; Atlético de Madrid: Savic

ATHLETIC BILBAO: Simón; Capa (Lekue), Núñez, Iñigo Martínez e Balenziaga; Berenguer (Ibai Gómez), Dani García, Vencedor (Vesga) e Morcillo; Villalibre (Iñaki Williams) e Sancet (Unai López). Técnico: Marcelino García Toral

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier (João Félix), Savic, Felipe e Renan Lodi (Hermoso); Koke, Herrera (Lemar) e Saúl (Suárez); Llorente, Carrasco e Ángel Correa (Torreira). Técnico: Diego Simeone

– Athletic não vencia o Atlético de Madrid desde 2019

– Athletic Bilbao voltou a vencer após 8 jogos

– Athletic Bilbao voltou a marcar após 3 jogos

– Atlético de Madrid voltou a perder após 3 jogos

– Atlético de Madrid voltou a levar gols após 2 jogos

Classificação

– Athletic Bilbao: 10º lugar, com 41 pontos

– Atlético de Madrid: 1º lugar, com 73 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 28/04, 14h*, Athletic Bilbao x Valladolid, LaLiga

Sábado, 01/05, 11h15*, Elche x Atlético de Madrid, LaLiga

*horário de Brasília