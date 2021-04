Atlético vira assunto e Rivaldo se derrete por atacante: “Tem investido muito”; ex-jogador também cita Palmeiras, São Paulo e Flamengo

Hulk desequilibrou e marcou 2 gols na vitória do Galo contra o América de Cali por 2 a 1 no Mineirão. Os 3 pontos conquistados na Libertadores renderam elogios na mídia internacional, que destacou o poder de fogo do Atlético, clube que investiu pesado entre os mais ricos da América.









A popularidade do time de Cuca no continente é tão forte que até mesmo Rivaldo, ex-atacante do Barcelona, se rendeu. O atleta colocou o Galo entre os favoritos da competição e ainda elogiou Hulk, principal esperança de gols da equipe em 2021.

“Nesse começo de campanha na Libertadores há três times brasileiros que estão mostrando mais sua força. Falo do Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Porém, também acredito que o Atlético-MG tem um elenco suficientemente forte para entrar nessa briga. O time onde agora brilha Hulk tem investido muito em seu elenco”, escreveu Rivaldo em sua coluna no ‘Betfair.net’.

Foto: Washington Alves – Pool/Getty Images



O resultado desta semana coloca o Atlético na liderança do Grupo H, com 4 pontos somados em dois jogos. O América de Cali, por outro lado, perdeu sua segunda na competição e segue na lanterna do grupo, sem somar nenhum ponto sequer.

“O Palmeiras teve uma fase complicada perdendo duas competições numa semana. Porém o time está voltando à sua melhor forma novamente. E o São Paulo de Crespo vem brilhando nesse começo de temporada e tem a mescla de juventude e experiência necessárias para fazer grande campanha”, finalizou.