Ator de Gênesis, Heitor Martinez deixa hospital após se recuperar da Covid-19 · .

Internado com Covid-19 desde 3 de abril na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, Heitor Martinez se recuperou da doença e recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). O ator de 52 anos, que está no elenco da novela Gênesis, da Record, seguirá fazendo fisioterapia respiratória e exercícios em casa.

A informação foi confirmada em comunicado da família do artista de 52 anos, que chegou a ficar em estado grave na UTI. “A boa notícia é que o Heitor recebeu alta e está retornando para casa! Heitor seguirá sua recuperação, realizando fisioterapia e exercícios, bem como obedecendo restrições e tomando certos cuidados para sua recuperação completa”, disse a nota.

“É o momento de agradecer as orações, preces, mensagens e manifestações. Nós nos sentimos parte de um todo cheio de afeto, que contribuiu profundamente para enfrentarmos estes momentos de tanta dor e sofrimento. Nosso agradecimento para toda a equipe da Clínica São Vicente”, enumerou a família do ator.

Heitor Martinez vai interpretar Labão na sexta fase de Gênesis, que será focada no personagem Jacó (Miguel Coelho). Na emissora de Edir Macedo, ele também interpretou o vilão Bernardo em Amor Sem Igual (2019).

Na Globo, a última novela em que Heitor atuou foi O Sétimo Guardião (2018), na qual viveu Robério Alvarez. O artista é pai das gêmeas Alice e Helena, de 18 anos, fruto do seu relacionamento com a atriz Ana Markun, de 46.