Ator libera ‘monstro interior’ de Morgan em nova fase de Fear the Walking Dead · .

Os dias de Morgan “paz e amor” ficaram no passado em Fear the Walking Dead. Segundo seu intérprete, Lennie James, o personagem vai liberar seu “monstro interior” para derrotar Virginia (Colby Minifie) e seus soldados nos novos episódios do sexto ano do drama zumbi, que começam nesta segunda-feira (12) no canal AMC.

Um pouco desse lado nada pacifista já veio à tona na primeira metade da temporada, quando ele avisou para a vilã que Morgan Jones estava morto e que ela estava lidando com outro homem agora. Na segunda fase, o ex-construtor sequer tentará conter seus impulsos.

“Ele fez sua ameaça a Virginia quando disse: ‘O homem que você acha que eu sou, que você acha que está enfrentando, ele tem um outro lado, e eu vou mostrá-lo agora’. Morgan já liberou esse monstro em Walking Dead, quando ajudou Rick Grimes [Andrew Lincoln] na guerra contra Negan [Jeffrey Dean Morgan], mas agora é diferente. Ele é mais sábio agora, sabe como usar essa fera e como domá-la também”, explica James ao ..

Não é por acaso, deduz o ator de 55 anos, que o personagem começou a usar as roupas do caçador de recompensas Emile LaRoux (Demetrius Grosse), que ele havia matado logo no primeiro episódio da sexta temporada. “É uma maneira de dizer que, até terminar esse trabalho, ele não pode ser o Morgan pacífico novamente, ele é um caçador de recompensas, e Virginia é sua caça.”

“É como ele falou quando ajudou Rick contra Negan: ‘Eu vou ser esse guerreiro pelo tempo que for necessário, e depois eu preciso seguir em frente’. Então agora Morgan vai ser esse caçador de recompensas, vai atrás de seu alvo, até que ele não precise mais fazer isso. Então, ele se livrará dessas roupas e voltará a ser ele mesmo novamente”, filosofa o inglês.

Mais de uma década no papel

Morgan pode se gabar de ser o único personagem da franquia que apareceu no primeiro episódio de Walking Dead, em 2010, e continua na ativa –Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus) só foram dar as caras no decorrer do primeiro ano. Lennie James, no entanto, admite que não fazia ideia de que continuaria fazendo o papel depois de 11 anos.

“Não, eu não imaginava. E se você me dissesse naquela época que eu ainda estaria nesse papel hoje, eu sugeriria que você perdeu uns parafusos. Eu não imaginava sequer que Walking Dead ainda estaria no ar 11 anos depois, acho que ninguém imaginava”, confessa ele, que em 2018 viu seu personagem migrar para Fear, em meio a uma grande reformulação da série filhote.

Tanto tempo na pele de Morgan, porém, não cansou seu intérprete, que ainda encontra novos desafios no personagem. “Parte da razão de eu continuar na franquia é que ele ainda me fascina. Não é só a injeção de adrenalina que está o matando que me interessa, é tudo. Inclusive o seu lado pacifista. Como ator, eu gosto de navegar nesse dilema do Morgan, em todas as partes diferentes que o compõem. Durante um bom tempo, eu gostei de explorar o lado pacífico, agora eu investigo o guerreiro, e gosto muito disso”, justifica.

Os novos episódios da sexta temporada de Fear the Walking Dead são exibidos todas as segundas-feiras, às 23h, no canal AMC. Entre as novidades no elenco, estão John Glover (Smallville), Nick Stahl (O Exterminador do Futuro 3) e Keith Carradine (Fargo). Confira o trailer: