Ator transexual de Salve-se Quem Puder diz ter sofrido ameaças de morte · .

Ator transexual de Salve-se Quem Puder, Bernardo de Assis relatou ter recebido ameaças de morte pelas redes sociais. “Quando abri meu Instagram, havia uma série de mensagens agressivas, algumas falando de questões religiosas e me ameaçando de morte. Foi horrível”, desabafou o intérprete de Catatau na novela das sete da Globo.

O artista de 26 anos explicou que leu as mensagens de ódio após ter contado sua história de vida em uma entrevista que acabou publicada em um jornal. “Na ocasião, passei a manhã e a tarde inteira gravando e nem olhei o celular”, relembrou ele em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

“De noite, quando abri meu Instagram, havia uma série de mensagens agressivas, algumas falando de questões religiosas e me ameaçando de morte. Foi horrível”, lamentou.

Apesar do ódio gratuito, o artista afirmou que também recebe muito carinho do público que acompanha a trama escrita por Daniel Ortiz. Na história protagonizada por Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva), ele vive o office boy da Labrador Digital, empresa de Rafael (Bruno Ferrari).

“Muitas pessoas falam sobre a importância da representatividade trans na TV e me agradecem. Outras comentam que convivem com pessoas trans e não sabiam lidar direito com a situação, mas que estão aprendendo. Isso tudo me deixa muito feliz”, comemorou Assis, que torce por dias melhores.

“Eu desejo muito mudar o mundo. E acho que o fato de eu estar na TV é um passo importante para isso. Eu vejo gente que não tem informações sobre a transexualidade, mas que está indo atrás e buscando o conhecimento. Também existem muitas pessoas cis e heterossexuais dispostas a se tornarem aliadas da causa LGBTQ+”, constatou.

Com boa parte da comunidade, o ator sofreu ao ver amigos e familiares se afastarem quando ele decidiu assumir sua transexualidade. Por causa de Salve-se Quem Puder, muitos voltaram atrás, segundo ele.

“Quando eu iniciei minha transição, muita gente próxima não entendeu e não esteve aberta a tentar entender. Essas pessoas acabaram se afastando. Com a novela, recebi mensagens de muitas delas. Com algumas, conversei e estou reconstruindo a amizade”, celebrou.

Além da novela das sete, Bernardo de Assis dirigiu seu primeiro documentário durante a pandemia da Covid-19. Bhoreal acompanha a drag queen Gervásia Bhoreal, que fez projetos sociais com moradores de rua de São Paulo. A produção foi selecionada para o Festival Pajubá.

“A Gervásia faz essas atividades sociais na ruas toda montada. É muito interessante ver a reação e a relação dela com as pessoas acolhidas. O projeto nasceu como um exercício do curso Audiotransvisual, uma iniciativa do cineasta André da Costa Pinto, que ofereceu uma formação online e gratuita a 30 alunos trans durante o período de isolamento social. Foi uma experiência incrível”, adiantou o aspirante a cineasta.

Com o fim das gravações da novela da Globo, Assis está escrevendo roteiros, ensaia uma peça de teatro sem previsão de estreia devido à crise sanitária e planeja realizar novos procedimentos cirúrgicos. Ele, que já retirou as mamas, pretende remover seu útero e ovários. “É, com certeza, algo em que eu penso bastante, apesar de não ser uma prioridade na minha vida”, concluiu.

