“Atrás de todos os outros”: Mancini é direto sobre condição de defensor do Corinthians; jogador retornou de lesão

Apesar dos altos e baixos, o Corinthians é líder isolado do grupo A do Paulistão, com 14 pontos e aguarda o início da Copa Sul-Americana. Porém, antes disso, encarou a Ferroviária na última terça-feira (13) e mais uma derrota bateu à porta do Timão. O 2 a 1 para a equipe de Araraquara deu um banho de água fria no Alvinegro, que jogou bem na primeira etapa.









Um dos pontos positivos do duelo foi Luan, que jogou como titular, deu assistência e foi visto por muitos como o melhor em campo. Antes da partida, porém, o meia concedeu entrevista para o jornalista Benjamin Back e “cobrou” mais oportunidades para atuar. Ao término da partida, Mancini negou que a declaração do jogador tenha influenciado na escalação.

Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians



Além de Luan como titular, o Timão teve o retorno de Léo Santos ao banco de reservas. O zagueiro voltou a ser relacionado depois de 2 anos enfrentando diveras lesões graves. A última partida do defensor foi em março de 2019. Para que Léo recupere o ritmo de jogo, Mancini promete dar oportunidades para o jogador de 22 anos.

“O Léo voltou hoje (terça-feira) após dois anos, era o motivo de muita alegria de todos nós aqui dentro do vestiário. Infelizmente não conseguimos contribuir para que fosse um dia feliz também no final da partida, mas é um atleta que aso poucos está voltando, vai começar a ter oportunidades”, explicou o treinador, que coloca Léo “um pouco atrás” dos demais.

Jemerson tbm, já pode encostar se n for renovar ou tentar uma saída já! Raul Gustavo, João Victor … Leo Santos, temos opções e ele não mostrou futebol no Corinthians! — Nowhere Boy�� (@ericshinjo1910)

April 14, 2021





“É um atleta que está inserido, vai ganhando paulatinamente a sua forma de jogar, a sua condição física, a sua condição técnica, e, com certeza, vai nos ajudar. Hoje, temos seis zagueiros, o Léo um pouquinho atrás de todos os outros, mas é um atleta que a qualquer momento pode ganhar sequência nesse calendário maluco que nos coloca a jogar de dois em dois dias”, concluiu.