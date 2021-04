Atraso no Japão não preocupa e Romarinho será a maior venda do Fortaleza por R$ 8 milhões; Tricolor quer ficar com 30% do atacante

Um dos principais destaques do Fortaleza nas últimas temporadas, Romarinho está negociando a saída do clube e deve deixar o Pici em breve. O destino é o futebol japonês, mais precisamente o Yokohama Marinos, que mantém conversas para contratar o jogador. As tratativas, é verdade, deram uma brecada de momento por conta da pandemia de Covid-19.

De acordo com reportagem dos colegas do Diário de Nordeste, Romarinho tinha proposta milionária, mas entraves burocráticos e o fechamento da janela de transferência no Japão, no último dia 2, impediram o negócio por agora. Dessa forma, a direção tricolor aguarda a reabertura do mercado internacional do outro lado do mundo para finalizar o acordo.

A janela internacional no Japão tem início em 16 de julho e coincide com a janela brasileira em agosto. O Yokohama oferece R$ 8 milhões para aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos. O Fortaleza tem interesse em manter ainda direitos econômicos de Romarinho e ainda deverá permanecer com 30% da “fatia” do atleta para uma futura venda.

Romarinho já defendeu a camisa do Fortaleza em 128 jogos desde 2018 (Foto: Kely Pereira/AGIF)



Caso a negociação seja concretizada, Romarinho se tornaria a maior venda direta realizada na história do Fortaleza. E tal quantia ajudaria demais os cofres no Pici, já que, com a piora da situação da pandemia, não há previsão de público nos estádios.

Desde 2018 no Fortaleza, Romarinho pode deixar o clube cearense após aproximadamente três temporadas. Pelo Leão do Pici, o atacante esteve em campo 128 vezes, tendo marcado nove gols. Vale lembrar que Enderson Moreira conta com outros sete pontas no elenco: Osvaldo, David, Robson, Igor Torres, Yago Pikachu e Wellington Nem.