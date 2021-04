Atriz de Amor de Mãe se despe de vaidade para mostrar horror da violência doméstica · .

Beatrice Sayd não teve receio de se expor para mostrar os horrores da violência doméstica em Amor de Mãe. A atriz assumiu as suas imperfeições em cena para imergir na dor de Edilene, que procurou Vitória (Taís Araujo) para denunciar o namorado que a agrediu fisicamente na novela das nove. Um sofrimento, aliás, que vai além dos hematomas pelo corpo.

A intérprete afirma que embarcou na proposta da direção, assinada por José Luiz Villamarim, que privilegia um tom mais naturalista em detrimento dos excessos comumente associados aos folhetins –com as personagens femininas acordando “montadas” em seus robes de chambre cheios de plumas.

“A novela sempre pediu um quê realista, então a maquiagem não era bem-vinda. Eu sempre usei pouca, uma correção ou outra, mas se dependesse dos diretores sequer retocaria. Eu aproveitei as olheiras, que herdei da minha origem libanesa, e até o meu cabelo eu prendia para ficar um pouco bagunçado”, explica a artista ao ..

Os detalhes foram cruciais para compor a empregada de Lídia (Malu Galli), já que não são apenas as marcas roxas ou as bandanas nos braços que mostram o sofrimento daquela mulher. “Uma pessoa que sofre esse tipo de agressão não dorme bem, não tem vontade de se arrumar”, lista.

A pandemia de Covid-19, aliás, não impôs desafios para Beatrice nos bastidores apenas na hora da caracterização, já que a equipe estava reduzida devido aos protocolos de segurança estabelecidos pela Globo. Ela também precisava chegar em cena praticamente pronta, com a emoção no prelo, já que não havia oportunidades para leituras ou ensaios.

As marcas no corpo de Edilene (Beatrice Sayd)

“Eu acho que a gente que trabalha com essa profissão tem que saber lidar com diversas situações. Eu aprendi a acionar um mecanismo de ator por meio de treino, mas o mais difícil é ter uma dosagem, acertar o tamanho dessa interpretação. Ainda me sinto muito perdida, porque a televisão tem um tempo diferente do teatro”, analisa.

Ela ainda tem feito lives duas vezes por semana em seu Instagram (@beatricesayd) para orientar outras mulheres sobre a violência doméstica. Sayd observa que o machismo está impregnado na sociedade como um todo, até mesmo em setores que a sociedade percebe como mais “evoluídos” ou “desconstruídos” –como o artístico.

“O assédio ainda acontece na sua grande performance e forma, que é o sexual. Eu te dou isso se você fizer aquilo. Contudo, eu acho que isso está mudando, até porque hoje há uma maior visibilidade, vivemos em um tempo em que tudo é filmado. Sem contar que existe uma nova leva de diretores que não têm essa visão e acham uma cafonice nisso tudo”, arremata a atriz.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. A próxima semana é a última da trama.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

