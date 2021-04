Atriz de Fleabag terá papel crucial ao lado de Harrison Ford em Indiana Jones 5 · .

Phoebe Waller-Bridge, criadora e protagonista do sucesso Fleabag (2016-2019), foi confirmada no elenco de Indiana Jones 5. Ela é a primeira novidade anunciada no novo longa e se junta ao astro Harrison Ford como a protagonista feminina da trama.

Nenhum detalhe sobre a personagem de Phoebe foram revelados. James Mangold, indicado ao Oscar de melhor filme por Ford Vs. Ferrari (2019) e de melhor roteiro adaptado por Logan (2017), assume a direção no lugar de Steven Spielberg, que permanece como produtor executivo e muito envolvido com a produção.

A confirmação da estrela de Fleabag marca a segunda parceria entre a atriz e a Lucasfilm, estúdio responsável pela franquia e por todos os filmes de Star Wars. Phoebe integrou o elenco de Rogue One: Uma História Star Wars (2016), o primeiro longa derivado do universo espacial criado por George Lucas.

A intenção de Mangold é iniciar a produção entre junho e agosto deste ano, durante o verão norte-americano. O diretor irá se reunir com vários artistas nas próximas semanas para dar sequência à escalação do elenco. A estreia está programada para 29 de julho de 2022.

O diretor precisará lidar com o fato de que seu astro estará beirando os 80 anos quando vestir mais uma vez os trajes que tornaram Indiana Jones famoso –Harrison Ford completa 79 anos em 13 de julho.

O ator tinha 39 na época do lançamento de Os Caçadores da Arca Perdida (1981), primeira aventura do arqueólogo. Ele voltou ao papel em três continuações: Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) e o criticado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008).