Atriz de Tom & Jerry vira soldado de guerra em Uma Sombra na Nuvem · .

Principal atriz do longa que reuniu Tom & Jerry com atores humanos, Chloë Grace Moretz volta ao protagonismo ao interpretar uma soldado em Uma Sombra na Nuvem (2020), filme que estreia neste sábado (17) na programação do canal pago Telecine Premium e que já está disponível no serviço de streaming da hub de entretenimento.

Na trama, Chloë interpreta Maude Garrett, uma oficial do Exército norte-americano em plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que embarca em um avião da Força Aérea em posse de uma mala com conteúdo misterioso e uma ordem superior para defendê-la a todo custo.

Como a história do filme dirigido por Roseanne Liang se passa em 1943, a tarefa de Maude não é complicada apenas por ser durante a guerra. Única mulher a bordo, ela precisa enfrentar o machismo do grupo que viaja ao seu lado sem perder a razão.

Ao seu lado, apenas o jovem Walter Quaid (Taylor John Smith), que passa por cima das brincadeiras mesquinhas dos colegas para defendê-la e ajudar que a encomenda faça a viagem sem maiores problemas. Só que a carona de Maude era inesperada, e o capitão a coloca no compartimento de tiro para que ela fique “à vontade”.

DIVULGAÇÃO/HERCULES FILMS

Maude passa metade do filme na cabine de tiro

Instalada no avião, a jovem se conecta com o rádio dos outros soldados apenas para ouvir as maiores obscenidades que alguém poderia escutar. Nem o fato de ela estar escutando as besteiras faladas impedem os rapazes de vomitar machismos e absurdos. Mas a imponência de Maude persiste, e ela responde à altura.

Apenas com essa sequência, Uma Sombra na Nuvem seria um filme sobre empoderamento em uma época em que as mulheres quase não tinham voz. Mas o longa de Roseanne deixa de ser uma crítica e parte para o lado obscuro quando Maude percebe que eles não estão sozinhos no avião.

Uma criatura não identificada, descrita pela protagonista como um gremlin (tipo de monstrinho que parece um morcego, vide o clássico filme de 1984), começa a destruir partes do avião e atacar os tripulantes. O tom crítico, então, deixa o roteiro para dar lugar a um filme de horror.

Com clara falta de recursos, Uma Sombra na Nuvem carece de investimento na hora de mostrar o gremlin fazendo artes pelo avião. Se há uma virtude na direção do filme, é a qualidade da construção do suspense feita por Roseanne. Praticamente metade da trama se passa dentro da cabine de Maude, e tudo o que a audiência consegue ver ou escutar é o que a protagonista vivencia de lá.

Ainda que se permita ter algumas reviravoltas, o longa não chega a surpreender em nenhuma escala. Chloë é esforçada e já demonstrou talento em outras oportunidades, mas não consegue sustentar sozinha uma trama vítima do baixo orçamento que influencia na qualidade final do filme.

O Telecine Premium exibe Uma Sombra na Nuvem neste sábado, às 22h. Após a exibição na Sessão Superestreia, o filme será reprisado no Telecine Pipoca, às 20h, do domingo (7). Também já está disponível no Telecine Play, streaming da rede.

Assista ao trailer legendado: