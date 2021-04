Attack on Titan: 10 animes parecidos com a série de ação

A 4ª temporada de Attack on Titan foi bastante inovadora, levando a história quatro anos para uma nova era com outros inimigos e apostas mais altas. O tirânico Império Marley entrou em cena bem a tempo de Eren Yeager se tornar um trapaceiro radical em busca da restauração de Eldia.

Sem dúvida, incontáveis fãs do anime estão ansiosos para o restante da temporada. Entretanto, até lá, outras animações podem ter um estilo parecido que podem preencher a lacuna.

Confira 10 animes parecidos com Attack on Titan.

10. Gunslinger Girl

Nesse anime, a Agência de Bem-Estar Social na Itália é uma fachada secreta para uma organização antiterrorista que rapta garotas traumatizadas e as aprimora com implantes cibernéticos e condicionamento mental para criar assassinas perfeitas a fim de proteger o público. Se isso não for obscuro o suficiente para os fãs de Attack on Titan, a história fica ainda mais complicada.

9. Death Parade

Embora Death Parade não tenha tanta ação quanto Attack on Titan, o anime mergulha ainda mais fundo na psique corrompida da natureza humana. O anime se passa em um mundo entre a vida e a morte no qual aqueles que morreram podem tomar uma última bebida enquanto seus pecados e segredos são revelados aos garçons sobrenaturais, cujos propósitos são fazer julgamentos.

8. Youjo Senki

Youjo Senki é outra série steampunk (beirando o dieselpunk) que pode lembrar os fãs de Attack on Titan da guerra do Império Marley com seus muitos inimigos. A sobrevivência é a principal prioridade nesta isekai, e a protagonista anti-heroína, Tanya Degurechaff, com um harém de garotas elfas, dificilmente é uma protagonista isekai padrão.

A renascida Tanya junta-se ao Império Alemão e rapidamente sobe na hierarquia da Força Mágica, determinada a escapar de seu destino e contrariar o divino Ser X que a colocou lá.

7. Jujutsu Kaisen

Em termos de conteúdo, Jujutsu Kaisen difere de Attack on Titan. No entanto, com o anime, os fãs podem desfrutar de outra série shonen que faz fronteira com o território dark seinen.

Jujutsu Kaisen é sangrento e cruel. O protagonista Yuji Itadori é rapidamente mergulhado em um mundo confuso onde a energia amaldiçoada e os monstros governam o dia.

6. Vinland Saga

Vinland Saga é uma história sombria, ainda que vagamente otimista, de vingança, dor e o propósito da guerra, contada nos sangrentos campos de batalha da Europa medieval. É o início do século 11 e os exércitos Viking praticamente conquistaram a Inglaterra, enquanto o resto da Europa enfrenta o terror diante de seus machados.

5. Berserk

Com a vingança como força motriz, a notória franquia Berserk pode agradar muito aos fãs de Vinland Saga, assim como de Attack on Titan.

Este anime dos anos 90 não cobre toda a série de mangás, mas é um bom começo. A história sombria da vingança e raiva de Eren Yeager são paralelos claros com a busca de Guts para salvar Casca e trazer o monstruoso Griffith à justiça. Berserk ganhou sua reputação como um marco no mundo dos mangás.

4. Darker than Black

Nesse anime, o céu noturno foi substituído por estrelas falsas após duas anomalias espaciais em diferentes partes do mundo. Dez anos depois, surgiram seres com poderes sobrenaturais, que foram mantidos em segredo. Contudo, com grande poder, vem um grande custo.

Darker than Black é repleto de espionagem, assassinatos e almas torturadas e garante fazer jus ao seu nome para qualquer fã de Attack on Titan.

3. Darwin’s Game

Os fãs de Attack on Titan podem perder rapidamente a fé na humanidade, já que o lado mais sombrio da natureza humana é exposto quando pessoas de todo o Japão participam da matança do Jogo de Darwin. Um jogo de telefone que concede poderes sobrenaturais vira uma corrida pela vida quando todos os jogadores são assassinos. Mesmo assim, um homem, Sodou Kaname, decide acabar com a competição.

2. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Attack on Titan tem um ambiente estilo steampunk, especialmente dentro do Império Marley, com sua tecnologia militar da era da Primeira Guerra Mundial. Fullmetal Alchemist: Brotherhood tem uma estética semelhante. Os fãs que mergulham no anime podem desfrutar de um cenário pseudo-europeu corajoso, onde conflito armado, esquemas obscuros, ciência distorcida e a natureza dual da humanidade definem o enredo complexo, mas convincente.

1. Death Note

Enquanto Death Note não tem o mesmo tipo de ação sangrenta que existe em Attack on Titan, ainda é um dos animes mais sombrios que existem.

Light Yagami era apenas um garoto prodígio normal no Japão, até que encontrou um caderno que pode matar uma pessoa simplesmente escrevendo seu nome nele. Com uma arrogância frequentemente encontrada nos poderosos, ele traça o caminho do assassinato enquanto visa transformar o mundo inteiro em um lugar melhor.