Atuação de Benítez faz valor de compra do Independiente voltar à tona no São Paulo: “Mais de US$ 3 milhões de dólares”, informa blog

O São Paulo de Crespo está ‘on fire’. O Tricolor venceu mais uma nesta última terça (20) e começou a fase de grupos da Copa Libertadores com o pé direito. A vítima da vez foi o modesto Sporting Cristal, que tomou 3 a 0 em casa. Luan, Eder e Benítez marcaram os gols da partida.









Este último, aliás, foi eleito o melhor do jogo. A atuação de gala de Benítez rendeu milhares de elogios na web. O argentino comandou a vitória do São Paulo e dominou o meio-campo. O camisa 8, porém, ainda não é do Tricolor e levantou uma preocupação gigantesca entre os torcedores.

Martín estava no Vasco, mas o Independiente, da Argentina, ainda detém os direitos do meia. Se o São Paulo quiser comprá-lo em definitivo, terá que pagar US$ 3,2 milhões de dólares (R$ 17,8 milhões). A informação é do blog ‘SPFC.net’.

Benítez contra o Sporting Cristal:

1 gol

1 assistência

2 finalizações

1 chance de gol criada

5 de 5 dribles concluídos

11 de 12 duelos ganhos (92%)

31 de 39 passes certos (79%)

5 faltas sofridas

1 Interceptação

1 desarme