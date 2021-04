Atual campeão, Corinthians vence Napoli-SC na abertura do Brasileirão Feminino

Na abertura do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o Napoli-SC por 3 a 0, neste sábado, no Parque São Jorge.

Atual campeão da competição, o Alvinegro abriu o placar logo aos cinco minutos com a estreante Jheniffer. Na segunda etapa, Gabi Nunes ampliou de cabeça, enquanto Gabi Zanotti fechou o triunfo do Timão, também de cabeça.

FIIIIM DE JOGO e que estreia! Em casa, o Timão venceu o Napoli por 3 a 0, gols de Jheniffer, Gabi Nunes e Gabi Zanotti, e somou os seus três primeiros pontos no Brasileirão São Paulo e Grêmio empataram em 1 a 1. Já no segundo tempo, Carol colocou o Tricolor em vantagem, mas Eudimilla deixou tudo igual.

Em Porto Alegre, Internacional e Santos também ficaram no 1 a 1. O Colorado saiu na frente com Fabiana, com apenas dois minutos de partida, mas Júlia, Já na etapa final, empatou.

Os dois times gaúchos retornam aos gramados na quarta-feira. Enquanto o Inter visita o Bahia, o Grêmio recebe o Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Na quinta-feira, Santos e São Paulo se enfrentam na vila Belmiro.