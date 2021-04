Atualidades: Causas e consequências dos incêndios no Ártico

Entre 2019-2020, houve um aumento sem precedentes nas temperaturas no Ártico da Eurásia, resultando na cobertura de neve mais baixa da região desde que os registros começaram em 1967.

Em todo o resto do Ártico, o mês de maio a cobertura de neve diminuiu a uma taxa de 3,7% a cada década entre 1981 e 2020; os números foram ainda piores em junho do mesmo período, até 15% por década.

O Ártico está ficando mais quente; na verdade, está aquecendo mais rápido do que qualquer outra região do planeta. Os animais do Ártico estão mudando seus padrões de caça , enquanto o gelo derretido revela paisagens que haviam sido congeladas por milênios. A mudança climática do Ártico também está levando a perfuração de petróleo para o norte, ameaçando uma série de mudanças biológicas extremas.

Embora tendamos a associar o aquecimento do Ártico a questões como o desaparecimento de geleiras e o aumento do nível do mar, o território caracterizado por ursos polares e oceanos gelados está, na verdade, enfrentando outra ameaça impressionante: incêndios florestais.

Os incêndios no Ártico estão estabelecendo novos recordes a cada ano. Eles estão crescendo, mais rápido e se tornando mais frequentes à medida que as temperaturas continuam a subir.

Condições isoladas e secas tornam a paisagem única mais suscetível, enquanto o carbono armazenado em seus extensos ecossistemas de turfeiras libera grandes quantidades de CO2 à medida que são queimados.

Em 2013, os incêndios florestais no Ártico excederam o padrão, a frequência e a intensidade dos limites dos incêndios florestais dos últimos 10.000 anos.

E um estudo de 2016 publicado na revista Ecography previu que os incêndios nas florestas boreais e na tundra ártica quadruplicarão até 2100.

Visto que essas áreas cobrem 33% da área terrestre global e armazenam cerca de metade do carbono do mundo, as consequências dos incêndios no Ártico atingem muito além da zona acima da região polar.

A situação não é nova e certamente não é nenhuma surpresa para os cientistas do clima. Talvez o mais alarmante não seja o fato de que o Ártico está esquentando tão rapidamente, mas sim que está se aquecendo a uma taxa muito superior ao que os cientistas previram anteriormente.

O atual aumento da temperatura do Ártico não aconteceu desde a última era do gelo. Quando os pesquisadores compararam os modelos climáticos do Painel do Clima da ONU com os números de 2020, eles descobriram que apenas os modelos baseados no pior cenário se aproximavam das medições de temperatura atuais.

O que causa incêndios florestais no Ártico?

Os incêndios são uma parte natural dos ecossistemas selvagens. Os abetos pretos e brancos no Alasca, por exemplo, dependem do fogo terrestre para abrir cones e expor canteiros.

Incêndios florestais ocasionais também eliminam árvores mortas ou vegetação competidora do solo da floresta, decompondo nutrientes no solo e permitindo que novas plantas cresçam. No entanto, quando este ciclo natural do fogo é acelerado ou alterado, os incêndios podem criar problemas ecológicos mais sérios.

Os incêndios árticos são especialmente perigosos devido à alta concentração de turfa da região – matéria orgânica decomposta (neste caso, espécies resistentes de musgos) – encontrada sob o solo.

Quando as turfeiras congeladas derretem e secam, o que sobrou é altamente inflamável, com o potencial de se incendiar com uma simples faísca ou relâmpago.

As turfeiras não são apenas críticas para a preservação da biodiversidade global, mas também armazenam mais carbono do que todos os outros tipos de vegetação do mundo combinados.