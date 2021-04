Atualidades: Conceito de florestamento e sua importância

O florestamento envolve o plantio de árvores em áreas que não tiveram cobertura de árvores recentemente, a fim de criar uma floresta. O tipo de terra plantada pode incluir áreas que se transformaram em deserto (por meio da desertificação ), locais que há muito são usados ??para pastagem, campos agrícolas em desuso ou áreas industriais.

Os principais objetivos do reflorestamento são servir como método para reduzir o CO2 atmosférico, aumentar a qualidade do solo e evitar ou reverter a desertificação. As florestas criadas por meio do florestamento também fornecem um habitat para a vida selvagem local, criam quebra-ventos, apoiam a saúde do solo e também podem ajudar a melhorar a qualidade da água.

Florestamento x Reflorestamento

O florestamento e o reflorestamento têm muito em comum – ambos têm o objetivo de aumentar o número de árvores -, mas existem algumas diferenças fundamentais:

O reflorestamento é o plantio de árvores onde nenhuma havia nos últimos tempos.

Reflorestamento é plantar árvores em áreas que atualmente são florestadas, mas perderam árvores devido a incêndios, doenças ou corte raso para operações de extração de madeira

Tanto o reflorestamento quanto o florestamento podem ser feitos quando uma área foi desmatada. O desmatamento ocorre devido a razões de curto prazo, como extração de madeira ou fogo, ou razões de longo prazo, como florestas há muito removidas para pastar o gado ou cultivar plantações para a agricultura.

Definição principal

O florestamento geralmente envolve o plantio de árvores em terras agrícolas ou outras que foram abandonadas devido à má qualidade do solo ou ao sobre pastoreio.

Com o tempo, o solo se esgotou, então agora não vai crescer muito lá. Áreas urbanas abandonadas, como terras anteriormente desmatadas para construções que não existem mais, também podem ser boas candidatas para projetos menores de florestamento.

O florestamento pode ocorrer em terras onde pode ou não ter havido florestas em algum momento da história. O desmatamento pode ter ocorrido em terras há centenas de anos, ou pode não haver registro de floresta existente no local destinado ao florestamento.

Durante os últimos 50 anos, o florestamento de terras abandonadas, geralmente completamente vazias, tornou-se mais comum.