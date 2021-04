Atualidades: Entenda o armazenamento de carbono

O que é armazenamento de carbono e por que é frequentemente mencionado como uma forma potencial de mitigar o aquecimento global?

Também conhecido como sequestro de carbono, o armazenamento de carbono é um método complexo de capturar as emissões de dióxido de carbono e armazená-las em camadas de carvão, aquíferos, reservatórios de petróleo e gás esgotados e outros espaços nas profundezas da Terra.

Teoricamente, isso impediria que esses gases afetassem o clima.

Como o carbono é capturado

Os gases de dióxido de carbono são capturados na fonte de produção, como uma usina de energia, ou diretamente do ar.

O dióxido de carbono pode ser separado de outros gases antes ou depois da combustão do combustível em uma planta ou instalação industrial.

Remover o dióxido de carbono da atmosfera, uma forma de geoengenharia, é substancialmente mais difícil e caro; as propostas incluem a criação de esponjas gigantes que são montadas no ar como turbinas eólicas perto de usinas produtoras de dióxido de carbono para capturar os gases.

Métodos de armazenamento de carbono

A maneira mais amplamente aceita de armazenar o dióxido de carbono capturado é em formações geológicas profundas, como campos de petróleo, campos de gás, camadas de carvão e aquíferos salinos.

Os emissores de dióxido de carbono mais comuns, como usinas de energia, geralmente já estão localizados acima desses ‘tanques de armazenamento’ subterrâneos que ocorrem naturalmente, tornando-os uma solução atraente.

Além disso, injetar dióxido de carbono nesses espaços pode ajudar as concessionárias a recuperar mais do valioso petróleo e gás que já existe no campo.

Os custos de captura e armazenamento de carbono podem então ser compensados pela venda ou uso desses combustíveis.

Benefícios semelhantes são vistos em camadas de carvão, onde bolsões de metano podem ser substituídos por dióxido de carbono. No entanto, queimar esse metano produziria mais dióxido de carbono.

Armazenamento de carbono debaixo d’água

Algumas propostas de armazenamento de carbono envolvem a injeção de dióxido de carbono no oceano em profundidades de pelo menos 1.000 metros abaixo da superfície.

O dióxido de carbono então se dissolvia na água ou, quando injetado sob alta pressão em profundidades superiores a 3.000 metros, se acumulava em “lagos” no fundo do mar, onde teoricamente poderia levar milênios para se dissolver.

Armazenamento de carbono em minerais

O armazenamento de carbono em minerais também pode ser possível pela reação de dióxido de carbono com óxidos de metal como magnésio e cádmio. Este processo é denominado sequestro mineral.

Quando ocorre naturalmente, ao longo de milhares de anos, esse processo cria calcário na superfície; quando acelerado, ele transforma o dióxido de carbono em sólidos de carbono estáveis.