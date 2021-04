Atualidades: O que você precisa saber sobre bioplásticos

O plástico já foi aclamado como um material milagroso, mas à medida que seu brilho preferido se desgasta lentamente com uma melhor compreensão de suas repercussões ambientais, os bioplásticos estão agora se destacando como o salvador do futuro.

O bioplástico, pensa-se, permitirá que nossos hábitos de consumo permaneçam mais ou menos os mesmos, porque não teremos que nos preocupar com onde o plástico vai parar após o uso. Ele quebra, então isso é bom, certo? Infelizmente, não é tão simples assim.

A indústria está crescendo, com previsão de crescer 50% até 2020 e possivelmente substituir 90% dos plásticos tradicionais baseados em combustíveis fósseis algum dia.

Embora especialistas afirmem que os bioplásticos podem ser parte da solução, muitos não acham que são a bala de prata que todos estão fazendo parecer.

Conheça algumas das descrições que você verá nos produtos bioplásticos:

De base biológica

Refere-se ao início do produto, que foi feito com um material renovável, como milho, trigo, batata, coco, madeira, cascas de camarão , etc.

Entretanto, apenas uma pequena porção do plástico pode ser renovável . Para ser chamado de bioplástico, um material precisa apenas de 20% de material renovável; os outros 80% podem ser resinas plásticas baseadas em combustíveis fósseis e aditivos sintéticos.

Biodegradável

Refere-se ao fim da vida útil do produto e significa que ele “se decomporá completamente no ambiente natural por meio da ação de microorganismos que ocorrem naturalmente, como bactérias, fungos e algas”, embora não faça promessas de não sair um resíduo tóxico por trás.

A suposição é que isso acontecerá em uma única temporada, mas muito depende de onde o item termina. Se for o oceano, a biodegradação pode nem ocorrer, de acordo com um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que afirmou em seu Resumo Executivo que “os plásticos marcados como ‘biodegradáveis’ não se degradam rapidamente no oceano”.

Uma subcategoria são os plásticos oxibiodegradáveis, uma frase frequentemente vista em sacolas de supermercado e um exemplo clássico de lavagem verde:

“Esses são plásticos tradicionais baseados em combustível fóssil… que foram combinados com os chamados metais de transição – por exemplo, cobalto, manganês e ferro – que causam a fragmentação do plástico quando acionados por radiação ultravioleta ou calor. Os aditivos fazer o plástico quebrar mais rápido.”

Degradável

O plástico é capaz de se quebrar em pedaços menores que se espalharão no ambiente circundante. Isso não tem sentido, já que todos os plásticos se quebrarão eventualmente, e isso não é uma coisa boa; pedaços maiores são menos facilmente confundidos com comida pela vida selvagem.

Compostável

O material se decomporá “a uma taxa consistente com outros materiais compostáveis ??conhecidos e não deixa nenhum resíduo visualmente distinguível ou tóxico.”

Mas, para a grande maioria dos bioplásticos, isso requer uma instalação de compostagem industrial, não um compostor de quintal – e ainda não descobri onde existe um compostor industrial em minha comunidade ou como obter bioplásticos para ele.

