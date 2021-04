Atualidades: O uso e os perigos das cinzas de carvão

As cinzas de carvão consistem em vários subprodutos da combustão de carvão. Incluem cinzas volantes, gesso de gás de combustão, cinzas e escórias de caldeira, que se acumulam nas barrigas das usinas elétricas a carvão.

Conheça a seguir os seus usos e os perigos desse material.

Cinzas volantes

Aproximadamente metade das sobras da combustão do carvão tomam a forma de “cinza volante”, um resíduo pulverulento de cor clara que se assemelha à cinza de madeira.

A cinza volante é tão fina e leve que voa até as chaminés de uma usina de energia.

No passado, as cinzas volantes acabavam lançadas no ar dessa forma. Entretanto, as leis agora exigem que as emissões de cinzas volantes sejam capturadas por filtros.

Gesso para gases de combustão

O gesso do gás de combustão é produzido quando os depuradores de emissões dentro das chaminés de exaustão de uma usina de carvão removem enxofre e óxidos dos fluxos de gás.

É o segundo subproduto mais comum da combustão do carvão.

Escória de Caldeira

As porções de cinza de carvão que derretem sob o intenso calor da combustão e depois resfriam para formar pelotas vítreas semelhantes a obsidiana se chamam escória de caldeira.

Traços de escória de caldeira podem ser encontrados em filtros de chaminés, bem como ao longo do fundo do forno.

Exatamente quão perigosa é a cinza de carvão?

O armazenamento das cinzas de carvão ocorre perto de usinas de energia, tanto em aterros a céu aberto (“poços de cinzas”) e tanques de água ou represas (“tanques de cinzas”).

O problema com este sistema de armazenamento é que os contaminantes das cinzas de carvão podem contaminar o solo, rios, lagos e lençóis freáticos.

Isso é especialmente perigoso para aqueles que vivem perto de mais de 310 poços de cinzas de carvão ativos, bem como os mais de 735 locais de disposição de cinzas de carvão ativos nos Estados Unidos.

É tão perigoso, na verdade, que se você mora perto de um lago de cinzas úmido e obtém água potável de um poço, pode ter uma chance em 50 de contrair câncer por beber água contaminada com arsênico, observa o EPA.

As cinzas de carvão podem ser recicladas?

Uma opção para reduzir a quantidade de cinzas de carvão despejadas em poços e tanques de cinzas é reciclá-las e reutilizá-las como outros materiais.

A chave para reciclar com segurança esses materiais tóxicos é um processo conhecido como encapsulamento, que liga a cinza de carvão em um nível molecular e, portanto, minimiza a lixiviação de produtos químicos tóxicos.

As cinzas volantes, por exemplo, unem-se e solidificam quando misturadas com água, tornando-se um ingrediente ideal para cimento e argamassa. O gesso encapsulado é comumente usado para criar drywall.

Da mesma forma, a escória e as cinzas foram removidas pela EPA para serem usadas como enchimento durante a construção de estradas e aterros. Entretanto, esses consistem em usos não encapsulados de cinzas de carvão – usos em que elas ainda representam algum nível de risco para o meio ambiente.

Claramente, a reciclagem de cinzas de carvão é uma ciência imperfeita. Mesmo assim, às vezes oferece a opção menos problemática do ponto de vista ambiental para o descarte de cinzas de carvão.