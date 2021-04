Atualidades: Os terríveis efeitos do desmatamento

O desmatamento levou à perda de 46% da contagem de árvores do mundo. Pessoas cortam 15 bilhões de árvores todos os anos. As florestas cobrem 31% da área terrestre do mundo.

Causas principais do desmatamento

O desmatamento tem quatro causas. O mais crítico é a agricultura. Nos países em desenvolvimento, os pequenos agricultores usam a agricultura de corte e queima. Eles cortam árvores e as queimam.

A segunda maior causa são as operações de registro. A extração ilegal de madeira é responsável por 15% a 30% de toda a madeira comercializada globalmente.

Estima-se que valha entre US $ 30 bilhões e US $ 100 bilhões anuais. A Interpol estima que a extração ilegal de madeira é responsável por:

Entre 50% e 90% do desmatamento na Bacia Amazônica, África Central e Sudeste Asiático.

De 40% a 61% da produção de madeira na Indonésia.

Um quarto das exportações de madeira da Rússia.

O desenvolvimento é a terceira causa do desmatamento. Nos Estados Unidos, 33% de todas as casas estão próximas a uma floresta.

A quarta causa são os incêndios florestais. Pudemos ver o que aconteceu na Austrália, assim como em Portugal recentemente.

Efeitos

O desmatamento custa entre US $ 2 trilhões e US $ 4,5 trilhões por ano devido à perda de biodiversidade.

Por exemplo, metade de todos os produtos farmacêuticos provém de recursos genéticos.

O desmatamento eliminou o habitat de milhões de espécies. Na verdade, 80% dos animais e plantas terrestres da Terra vivem em florestas.

A longo prazo, piora a mudança climática . A copa das árvores mantém os solos da floresta úmidos e mais resistentes a incêndios florestais, secas e inundações subsequentes . O dossel também bloqueia os raios do sol durante o dia e mantém o calor à noite. Sem ele, o ambiente fica mais quente durante o dia.

As árvores perpetuam o ciclo da água. Eles devolvem o vapor d’água para a atmosfera e ajudam a aumentar as chuvas.

As árvores também absorvem dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa que causa o aquecimento global.

O desmatamento adiciona 15% do CO2 na atmosfera, mais do que o carbono de todos os carros e caminhões.

Entre 2000 e 2009, 32 milhões de acres de floresta tropical foram derrubados. Nesse ritmo, o desmatamento adicionará 200 bilhões de toneladas de carbono à atmosfera nas próximas décadas.

Floresta amazônica

Nos últimos 50 anos, 17% da floresta amazônica foi destruída. 13 Pode não parecer muito, mas o ponto de inflexão é em torno de 20-25%.

Nesse ponto, o ciclo da água da floresta não será capaz de suportar todos os ecossistemas dentro dela. As regiões leste, sul e central da Amazônia se tornariam uma savana.

A Amazônia gera metade de suas próprias chuvas. Ele recicla a umidade do Atlântico pelo menos cinco vezes antes de chegar ao Pacífico. As árvores absorvem a chuva e a liberam através da transpiração de suas folhas. A umidade sobe em nuvens que derramam mais chuva. O ciclo da água mantém o ar úmido e as chuvas constantes.

O desmatamento perturba os efeitos estabilizadores do ciclo da água na Amazônia. O resultado são secas e inundações intermitentes.

A região amazônica teve secas severas em 2005, 2010 e 2015-2016. Teve inundações severas em 2009, 2012 e 2014. Os cientistas acreditam que estes foram os primeiros sinais de desestabilização.

Nas taxas atuais de desmatamento, as florestas tropicais do mundo desaparecerão em 100 anos.