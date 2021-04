Atualidades: Prós e contras do armazenamento de carbono

O armazenamento de carbono evitaria que as emissões generalizadas de dióxido de carbono continuassem a causar e agravar as mudanças climáticas, e seus defensores dizem que é mais barato do que mudar de combustíveis fósseis para formas de energia renovável como a energia solar.

Entretanto, o processo aumenta a quantidade de energia exigida pelas usinas, e a maioria dos especialistas concorda que o armazenamento de carbono deve ser usado apenas como uma solução transitória.

A captura e o armazenamento de carbono exigiriam um investimento significativo em usinas de energia que queimam combustíveis fósseis e permitiriam que a destruição ambiental causada pela mineração de carvão continuasse no futuro.

Impacto nos oceanos e na vida marinha

Armazenar carbono no oceano tem suas próprias desvantagens. Conforme o dióxido de carbono reage com a água, ele forma ácido carbônico.

Isso pode piorar a acidificação dos oceanos, que mata a vida marinha, como corais e espécies comestíveis de peixes que constituem a maior parte do suprimento mundial de alimentos.

Mesmo quando o dióxido de carbono é bombeado a grandes profundidades, pode não demorar muito para que ele seja liberado de volta à atmosfera.

Os fortes ventos causados pela mudança climática estão misturando as águas dos oceanos, fazendo com que o dióxido de carbono suba para a superfície das profundezas do oceano.

Potencial para vazamentos subterrâneos

Os críticos do armazenamento de carbono também estão preocupados com a possibilidade de vazamentos de dióxido de carbono de espaços de armazenamento subterrâneos.

Vazamentos que ocorrem naturalmente podem ser extremamente destrutivos, matando humanos e animais, e se o armazenamento de carbono se tornar uma solução comum, esses vazamentos podem aumentar em frequência e gravidade.

Mesmo quando equipados com válvulas sem retorno, os tubos de injeção de carbono podem quebrar com o tempo, permitindo que os gases voltem à superfície.

Usos para carbono capturado

Uma solução para os problemas associados ao armazenamento de carbono é encontrar usos para o carbono capturado.

A captura e a utilização do carbono podem ser mais economicamente viáveis do que o armazenamento, transformando o dióxido de carbono capturado em novos produtos valiosos, como bio-óleos, fertilizantes, produtos químicos e combustíveis.