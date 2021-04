[Aubameyang]: Desfalque na partida entre Slavia Praga x Arsenal, pela Liga Europa, atacante é diagnosticado com malária | Europa League

Slavia Praga x Arsenal se enfrentaram nesta quinta-feira (15), na Eden Arena, na República Tcheca, em jogo decisivo da Liga Europa. Sem Aubameyang, os Gunners venceram por 4 a 0 e garantiram a classificação às semifinais da competição.

Em publicação no Instagram, o atacante explicou o motivo de sua ausência no confronto e revelou que contraiu malária a serviço da seleção do Gabão. O jogador, no entanto, fez questão de tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Olá a todos. Obrigado pelas mensagens e ligações. Infelizmente contraí malária enquanto estive ao serviço da seleção do Gabão há umas semanas. Passei os últimos dias no hospital, mas estou me sentindo melhor a cada dia que passa“, escreveu ele.

Ausente em Slavia Praga x Arsenal, Aubameyang agradece os médicos por tratamento contra malária

Ainda na rede social, Aubameyang agradeceu os médicos por descobrirem o vírus rapidamente e relembrou que passou mal nas últimas semanas. O atleta, então, sinalizou que iria acompanhar a partida entre Slavia Praga x Arsenal e declarou que voltaria ainda mais forte.

“Obrigado aos médicos que detectaram e trataram o vírus de forma tão rápida. Não me sentia bem nas últimas semanas, mas voltarei mais forte do que nunca“, finalizou.