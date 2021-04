Aucas x Athletico: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Copa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela rodada inaugural do Grupo D da Copa Sul-Americana, Aucas e Athletico se enfrentam nesta terça-feira (20), em Quito, às 21h30 (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o minuto a minuto em tempo real da estreia do Furacão na Sul-Americana aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Athletico em partida internacional (Foto: Getty Images)



Paulo Autuori tem como desfalques o goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Carlos Eduardo. É provável que Bento atue na meta do Athletico, enquanto cinco jogadores devem ser escalados no meio-campo, com Richard, Christian, Léo Cittadini, Canesin e Nikão, atrás do centroavante Renato Kayzer.

Do lado do Aucas, vários jogadores se recuperaram recentemente da Covid-19. Entre eles, estão Victor Figueroa, Jhonny Quiñónez, Luis Canos e Fydriszweski. Outros cinco estão contaminados com a doença, mas os nomes não foram divulgados.

Aucas x Athletico: assista ao tempo real da partida da Copa Sul-Americana

Aucas e Athletico se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília).