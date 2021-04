Aucas x Athletico: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à estreia do Furacão na Copa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela rodada inaugural do Grupo D da Copa Sul-Americana, Aucas e Athletico medem forças nesta terça-feira (20), em Quito, às 21h30 (horário de Brasília). Os outros times da chave são Melgar e Metropolitanos. A partida será transmitida ao vivo do serviço de pay-per-view CONMEBOL TV.

Jogadores do Aucas durante treinamento (Foto: Reprodução/Twitter)



Disputando o Campeonato Paranaense com a equipe sub-23, o Furacão teve um período importante de preparação. A equipe principal debuta oficialmente na temporada de 2021. O Aucas, por sua vez, perdeu as últimas duas partidas do Campeonato Equatoriano, frente a Barcelona de Guayaquil e Olmedo.

As principais ausências do treinador Paulo Autuori são os goleiros Santos e Jandrei. O primeiro contraiu o novo coronavírus e o segundo está machucado. A meta-rubro negra deve ser ocupada por Bento, que teve boas atuações na Libertadores de 2020, diante do River Plate.

Jogadores do Athletico durante partida internacional (Foto: Getty Images)



Na etapa prévia da Copa Sul-Americana, o Aucas deixou para trás o Guayaquil City, vencendo por 5 a 1 no placar agregado. O grande destaque foi o atacante Quintana, anotando dois tentos no segundo jogo, o qual a equipe de Quito venceu por 3 a 0. Frydriszewski é outra importante arma do Aucas.

Aucas x Athletico: como e onde assistir AO VIVO na TV

