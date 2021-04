Aumenta número de pessoas contaminadas por Covid em Penedo

Registros da SEMS Penedo apontam 41 casos positivos somente nesta quarta-feira, 28

Decom PMP

Quando a população relaxa em relação aos cuidados contra o coronavírus, as consequências aparecem. E uma delas é o aumento da contaminação por Covid-19, situação que está ocorrendo em Penedo desde o início desta semana.

Na segunda-feira, 26 de abril, dos 144 atendimentos realizados na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, 55 resultaram na realização do teste rápido, procedimento com 28 diagnósticos positivo para Covid.

No dia seguinte, o centro de triagem instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para combater a pandemia recebeu 108 pessoas, sendo que 41 testaram positivo para Covid-19.

Nesta quarta-feira, 28, novamente mais de cem pacientes (122) foram atendidos na Unidade de Síndromes Gripais, com 29 diagnósticos de contágio por coronavírus.

Ainda em relação aos dados registrados ontem pela SEMS, duas pessoas foram diagnosticas na UPA com Covid-19 e mais 23 por meio de busca ativa realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A assistência domiciliar também realiza teste rápido, quando necessário, e identificou dez casos positivos de Covid em comunidades da zona rural e mais treze em bairros da cidade.

Em 28 de abril de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde registrou o primeiro caso positivo de Covid-19. Um ano depois, a pandemia já causou mais de 395 mil óbitos no país, sendo 4.180 em Alagoas e 32 em Penedo.

Para evitar a disseminação e o contágio por Covid-19, use máscara, mantenha o distanciamento pessoal, lave bem as mãos com sabão, evite aglomerações e saia de casa somente quando necessário, respeitando as medidas de prevenção.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP