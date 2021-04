Aumento da lista de beneficiários do Auxílio Emergencial é negociado pelo governo

Em uma entrevista exclusiva ao canal CNN Brasil nesta terça-feira (6), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou sobre o Auxílio Emergencial 2021. Em uma de suas falas, Guimarães informou que o aumento da lista de beneficiários do Auxílio Emergencial está sendo negociado pelo governo.

“Há conversa com governo e congresso possibilitando revisão desses pontos para incluir mais gente”, disse Guimarães em sua entrevista. Além disso, Guimarães levantou o fato de que esse novo Auxílio traz algumas mudanças, o que inclui a impossibilidade que duas pessoas possam recebê-lo e também o limite de renda máxima de 3 salários mínimos na família ou meio salário mínimo por pessoa.

Importante dizer que são R$ 44 bilhões que serão destinados para o pagamento do Auxílio Emergencial. O montante acaba influenciando diretamente no valor que chega a cada pessoa, uma vez que existe um conflito entre um Auxílio que contemple a necessidade das famílias e o fator de controle dos gastos governamentais.

Data da entrada do Auxílio Emergencial na conta e de saque

Outro ponto questionado pela equipe da CNN ao presidente da Caixa foi sobre o tempo de separação de datas entre a entrada de dinheiro na conta do beneficiário através do aplicativo do Caixa Tem e o dia em que é possível realizar o saque desse dinheiro, de modo que talvez o prazo tivesse um pouco distante entre um e outro e que poderia fazer uma diferença maior principalmente às famílias com pouco acesso aos meios digitais.

Pedro Guimarães aponta que referente a essa questão, a Caixa manteve nos dias de feriado 150 agências abertas para realizar o pagamento do Bolsa Família, que na visão do presidente da Caixa é “normalmente a parcela da população com menos uso dessa questão digital”. Completou ainda dizendo que tirando a parte que corresponde ao Bolsa Família “metade das pessoas já utilizam o Caixa Tem” e que o uso “já foi muito disseminado”.

Guimarães reforçou 3 usos do aplicativo Caixa Tem:

Compras na internet; Pagamento de contas de água, luz, gás e afins; Uso do aplicativo como cartão de débito com o celular.

Desse modo, ele ainda disse à CNN que o primeiro mês é para que se façam testes e que se houver algum tipo de sensibilidade que eles possam alterar essas questões, isso entrará em discussão. É esperado que “50% das pessoas se utilizem desse intervalo” e ressalta-se que os 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família podem imediatamente.

O primeiro dia de pagamento

Pedro Guimarães também falou durante sua entrevista sobre o andamento dos pagamentos do Auxílio Emergencial até o momento. Quando perguntado se o pagamento está ocorrendo dentro da normalidade, o presidente da Caixa disse que sim, mas que muitas pessoas estão indo às agências para desbloquear o aplicativo do Caixa Tem.

Com isso, o dia acabou sendo mais movimentado, já que a Caixa precisou atender mais pessoas do que necessariamente só os que receberam o benefício no dia de hoje (6), que seriam as nascidas no mês de janeiro.

Em outra questão abordada, o presidente da Caixa afirmou que o banco realizou um aumento de 103% de financiamento de imóveis através de recursos da poupança no primeiro trimestre de 2021, comparando nesse caso com o mesmo período no ano passado.

Em suma, Guimarães acrescentou que “Nossa inadimplência está no mínimo histórico. Vale lembrar que este tipo de crédito tem uma garantia real. Ou seja, a Caixa tem mais de 91% da sua carteira de crédito com garantia real”.