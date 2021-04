Aumento de Salário – Veja Como Solicitar

Como pedir aumento de salário?

Essa é uma questão muito delicada, porém, é possível conseguir um aumento quando essa solicitação não ocorre de forma aleatória.

Um aumento de salário precisa de embasamento para ser solicitado. Por isso, veja algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso.

Apresente resultados

Precisa ter um tempo de atuação na empresa para que possa ter obtido resultados sólidos. Sendo assim, dentro da sua função e nível hierárquico, aponte as melhorias proporcionadas por você, como contribui com a sua equipe, informe dados sólidos, como redução de custos, diminuição da etapa de processos, sugestões que mudaram a rotina positivamente etc.

Agende uma reunião

Um aumento de salário não deve ser solicitado aleatoriamente, na frente de colegas ou em tom de brincadeira. Trate esse assunto com seriedade, bem como, verifique a situação para agendar essa reunião com a gestão. Se um cliente reclamou, o site da empresa saiu do ar, os pedidos não foram entregues ao cliente e estão chovendo reclamações, não é um bom momento para chamar o gestor e solicitar um aumento.

Espere um momento em que as coisas estejam fluindo, certamente, esse senso de urgência aumenta suas chances de sucesso.

Prepare a sua solicitação

Como já citamos, adapte essas dicas às suas possibilidades de acordo com seu grau de hierarquia. Porém, se possível, elabore uma apresentação que contenha os dados que comprovem seus resultados e demonstre projeções. Além disso, se prepare para responder possíveis objeções.

Sim, não ou talvez?

A sua resposta pode ser um não direto. Porém, se escutar do seu gestor que irá pensar, ou irá verificar com alguém, dê esse espaço. Dificilmente obterá uma resposta positiva imediatamente.

Planejamento pessoal e direcionamento em suas ações

Não use a possibilidade de sair da empresa como chantagem, pois, dessa forma já não é algo que valoriza a sua carreira. Caso verifique nesta empresa não haverá direcionamento para você, procure se aprimorar e buscar outras possibilidades no mercado. Porém, tudo precisa ser feito de forma planejada para que a sua relação de trabalho atual não fique prejudicada. Tampouco, seus objetivos profissionais se tornem inviáveis.

Independentemente da resposta, agradeça seu aprendizado em todas as suas passagens. Certamente, essa experiência contribui para a sua carreira e para seu aperfeiçoamento pessoal. Caso consiga seu aumento, mantenha seu foco e comprometimento.

Pois, conforme aumentam suas responsabilidades, maiores serão seus desafios. Não se esqueça de que muitas coisas não ocorrem no momento desejado, porém, não diminuem o seu valor, apenas te preparam para outras possibilidades em outros momentos.