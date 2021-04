Autoconfiança no vestibular: Como desenvolver?

A autoconfiança no vestibular é peça chave para que seja possível fazer a prova sem grandes complicações. Porém, não é assim que acontece com muitos jovens que desejam ingressar em uma faculdade.

A pressão social e dos pais, ou até mesmo a autocobrança, podem surgir como fatores propulsores de crises de ansiedade, estresse e o famoso “branco” que dá as caras no momento em que o jovem responde às perguntas de um vestibular.

No entanto, como lidar com esse tipo de situação da melhor forma? O que considerar para conseguir manter a calma e o conforto durante o exame? Abaixo você encontra alguns apontamentos que poderão lhe ajudar.

Como desenvolver a autoconfiança no vestibular

Ter autoconfiança no vestibular pode parecer difícil, mas com pequenas mudanças nos pensamentos e nas atitudes você já conseguirá atingir este feito. Veja:

Procure mentalizar o quanto você se preparou

Muitos estudantes passam meses (e até anos!) estudando, se dedicando, lendo e colocando muita energia nos estudos pré-vestibular. Porém, na hora da prova, os pensamentos como “eu não consigo” começam surgir.

Este tipo de pensamento pode ser entendido como autossabotagem, que é quando você mesmo cria empecilhos na sua trajetória.

Portanto, sempre que os pensamentos negativos invadirem a sua mente, comece a pensar sobre todas as horas de estudos, revisões, aulas assistidas, etc. Quanto mais você inundar a sua mente com fatores que tragam mais tranquilidade (como tudo o que você fez para chegar até o momento da prova), mais confiança você sentirá.

Entretanto, lembre-se de sempre dispersar os pensamentos negativos. Embora não sejam eles que irão traçar o resultado, a negatividade pode afetar o seu humor, desencadeando ansiedade e promovendo o temido “branco” na memória.

Atente-se à sua prova e nunca observe o desempenho alheio

Saber que o seu amigo estudou 4 horas por dia, enquanto você estudou 2, de nada adiantará para você. Da mesma forma, observar o tempo que a outra pessoa leva para concluir a prova também não lhe ajudará.

Assim sendo, para desenvolver a autoconfiança no vestibular é preciso concentrar-se no que você está fazendo, mantendo a calma e seguindo o seu fluxo de tempo. Não se apresse e tampouco se espelhe em outra pessoa.

Lembre-se de que o tempo de cada um é único, ou seja, não observe o relógio, observe apenas os passos que você tem seguido em cada questão.

Quanto menos você se atentar para esse tipo de estímulo externo (comparações, tempo, etc.), mais fácil será desenvolver a autoconfiança.

Respire e faça as questões mais fáceis primeiro

Essa técnica de primeiro responder o que você domina é muito eficiente, e sua eficiência vai além de meras questões relacionadas ao tempo de conclusão. Entenda o porquê dessa recomendação:

Quando concluímos as questões mais simples primeiro, o nosso cérebro gasta menos energia . Logo, se você tentar resolver o difícil primeiro, até mesmo o “fácil” se tornará complicado depois!

. Logo, se você tentar resolver o difícil primeiro, até mesmo o “fácil” se tornará complicado depois! Perceber que o tempo flui melhor também é importante. Embora a pressa não seja interessante, conseguir concluir um determinado número de questões de forma mais fluída e acelerada pode lhe ajudar a se sentir mais tranquilo.

A autoconfiança será fortalecida e você se sentirá mais encorajado para concluir as demais questões. Afinal, seu cérebro, sua mente e seus sentimentos estarão associados com à facilidade que você tem notado nas perguntas respondidas primeiro. Com isso, você verá que é capaz de resolver os questionamentos da prova e se sentirá mais desafiado e pronto para as questões mais difíceis.

Além disso, procure incluir as técnicas de respiração nos seus exercícios de concentração durante a prova. Isso fará com que os seus batimentos cardíacos fiquem mais equilibrados, além de que a oxigenação chegará mais rapidamente no cérebro, auxiliando nas suas tomadas de decisão, ou seja, nas suas respostas da prova.