Autor do gol do título, Vitinho valoriza conquista do Flamengo

O Flamengo empatava com o Volta Redonda em 1 a 1 quando aos 16 do segundo tempo o atacante Vitinho acertou um belo chute e marcou o gol da vitória. O Rubro-Negro terminou a fase classificatória do Carioca 2021 em primeiro lugar e conquistou a Taça Guanabara.

Embora o título estadual ainda vá ser decidido pelas quatro equipes que avançaram à próxima fase, para o jogador, todo título é importante.

“No segundo tempo a gente teve mais controle e conseguiu chegar mais e agredir o adversário e fui feliz dessa vez ali perto da área. O Matheuzinho deu a bola pra mim e aproveitei a chance de finalizar no gol e a gente saiu vencedor e conquistamos a taça”, afirmou Vitinho logo após a partida.

“Todos os campeonatos são importantes e se tratava de título. Então a gente busca sempre a vitória e o Flamengo está sempre sendo campeão e a gente cada vez mais na história”, prosseguiu.

O Flamengo agora volta as atenções para a partida da próxima terça-feira pela Libertadores. Líder do grupo G, o Rubro-Negro recebe o Unión La Calera-CHI na segunda rodada da competição. Para Vitinho, as vitórias sempre são importantes para a confiança da equipe.

“Todo jogo é sempre importante. Nós vamos ter um jogo difícil da Libertadores então vir de vitória é sempre bom”, finalizou.