Autora de Amor de Mãe dá pista sobre Penha e Leila na sequência de Justiça · .

Manuela Dias deu uma pista nas redes sociais indicando que Penha (Clarissa Pinheiro) e Leila (Arieta Corrêa) podem estar na continuação de Justiça (2016). A autora trabalha em uma segunda temporada que deixará a cidade de Recife rumo à Goiânia, justamente onde as “rainhas do Passeio” decidiram abrir um bar para recomeçar a vida em Amor de Mãe (2019).

A personagem de Clarissa Pinheiro ganhou um final feliz depois de ter comido o pão que o diabo amassou na novela das nove. Humilhada por Lídia (Malu Galli) e abandonada em uma prisão para morrer de Covid-19 por Belizário (Tuca Andrada), ela conseguiu dar a volta por cima, escapar do xilindró e assumir a sua paixão pela ex-mulher de Magno (Juliano Cazarré).

O casal, um dos poucos que ganhou apoio popular, precisou se disfarçar com perucas para escapar de uma batida da polícia e seguir viagem até o Centro-Oeste. Elas abriram um bar para o público sertanejo, com direito a roupas do velho oeste e chapéus de cowboy.

“O bar é em Goiânia. Justiça 2 é em Goiânia. Sei lá”, brincou a escritora, que trabalha nos roteiros da produção, cuja primeira temporada foi até mesmo indicada ao Emmy Internacional de melhor série dramática em 2017.

Uma parte do público vibrou com a chance de ver a dupla mais uma vez na televisão, mas os goianos reclamaram de uma visão estereotipada da capital no último capítulo de Amor de Mãe –com direito a cavalos, chão de terra batida e clima da fazenda.

“Se Justiça 2 vai se passar em Goiânia, precisa melhorar a pesquisa de campo. Mais caricato e fora da realidade que esse bar aí é impossível”, criticou Larissa Vieira. “Amo o seu trabalho, e Amor de Mãe é perfeita em tudo. Depois dá uma olhadinha em como é realmente Goiânia. Temos sertanejo, puxamos o erre, porém até o interior de Goiás tem asfalto”, acrescentou Daniela Estela.

