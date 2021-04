Autuori ‘barra’ Lazaroni de coletiva e polemiza após goleada: “Não tem incômodo nenhum”; Bento também foi preservado de falar

Às vésperas da estreia na Copa Sul-Americana, o Athletico decidiu preservar a equipe titular. Por isso, o técnico Bruno Lazaroni entrou com time de Aspirantes para a partida contra o Operário pelo Estadual neste sábado (17). Mesmo jogando na Arena da Baixada, o Furacão foi surpreendido com uma goleada humilhante por 4 a 0 do Fantasma. O resultado deixa o CAP na lanterna da tabela do Paranaense.









São três derrotas em três partidas pelo Estadual e a pressão cresce sobre Lazaroni, escolhido por Paulo Autuori para comandar o time de Aspirantes. Tanto que a coletiva pós-jogo foi concedida pelo próprio diretor técnico, que decidiu “poupar” o treinador e o goleiro Bento, que falhou na partida e também foi preservado das perguntas da imprensa.

Nas redes sociais, a torcida do Athletico não gostou nada da atitude de Autuori. O diretor chamou a responsabilidade e tratou de assumir a culpa pelo péssimo resultado em casa.

Lazaroni foi bastante criticado pela torcida do Athletico na web após vexame contra o Operário (Foto: Mauricio Mano/athletico.com.br)



“Ninguém gosta de perder. Agora, incômodo nenhum. Nós teríamos incômodo se estivéssemos saindo daquilo que havíamos planejado. É uma equipe extremamente jovem. Vai acontecer muito na carreira deles. A cada dia você tem que trabalhar por equilibro. Não vamos usar jogadores da primeira equipe em função do que aconteceu no último jogo ou por causa do adversário”, explicou Autuori.

“Meu papo no vestiário foi isso com eles. Temos que aprender com os maus momentos. Queremos que eles enfrentem as dificuldades. O que ocorreu é responsabilidade minha. Por isso estou aqui hoje. Meu objetivo é fazer com que se entenda que não vamos alterar nada de maneira oportunista. Agora e sacudir a água do capote e partir para outra”, completou o dirigente, deixando claro que houve cobrança nos vestiários ao elenco.









O próximo jogo do Athletico pelo Estadual será contra o Cascavel CR, às 16h de quinta-feira (22), na Arena da Baixada, pela quarta rodada. Antes, o time principal visita o Aucas, às 21h30 (horário de Brasília) de terça (20), em Quito, no Equador, pela primeira rodada do Grupo D da Sul-Americana.